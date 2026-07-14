Tras un breve periodo de pausa, la Secretaría de Gobierno de la CDMX reactivó los operativos de verificación y supervisión en establecimientos mercantiles con el programa “La Noche es de Todos”.

Durante el fin de semana que pasó, del jueves 9 al sábado 11 de julio, las autoridades hicieron recorridos de inspección que derivaron en 13 suspensiones de actividades, seis clausuras y nueve establecimientos verificados, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez.

Asimismo, dos personas fueron detenidas por el quebrantamiento de sellos de suspensión colocados en sus negocios.

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Estas acciones se desarrollaron en las colonias Santa Martha Acatitla, Santa Cruz Meyehualco, Agrícola Oriental, Granjas México, Santa María Aztahuacan, Reforma Política, Nápoles, Citlalli, Progresista, Centro, Roma Norte, San Rafael, Santa María la Ribera, Condesa y Obrera “con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes habitan y visitan estas zonas”, indicó la dependencia.

Estos operativos fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno, en colaboración con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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