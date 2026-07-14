Encontrar un celular bueno, bonito y barato ya no es una misión imposible. En Amazon México existen diversas opciones que ofrecen un excelente equilibrio entre precio y rendimiento, ideales para quienes buscan renovar su smartphone sin gastar una fortuna.

Lo mejor es que varios modelos se pueden conseguir por menos de 5 mil pesos, con características que cumplen para estudiar, trabajar, tomar fotografías y disfrutar de tus aplicaciones favoritas.

Si quieres aprovechar al máximo tu presupuesto, te presentamos cinco celulares con una destacada relación calidad-precio que puedes comprar en Amazon México y que sobresalen por su desempeño, autonomía y funciones, sin afectar tu bolsillo.

5 celulares que puedes comprar por menos de 5 mil pesos en Amazon México

Xiaomi Redmi Note 15 Azul 8G RAM

El Xiaomi Redmi Note 15 4G (Azul) es un teléfono de gama media que se enfoca en ofrecer una autonomía sobresaliente y una excelente pantalla a un precio accesible. Es un smartphone muy equilibrado para el usuario común que valora el consumo de multimedia, la durabilidad y no tener que cargar el teléfono a mitad del día.

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Xiaomi Redmi Note 15 Negro 8G RAM

El Xiaomi Redmi Note 15 (Negro) mantiene exactamente las mismas especificaciones técnicas y ventajas de rendimiento que el modelo azul, pero con un acabado clásico, elegante y más discreto en color negro.

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Motorola Moto G56 8/256GB, Verde

El Motorola Moto G56 5G (Verde) es un dispositivo equilibrado que destaca en la gama media por su conectividad 5G, su pantalla fluida y un acabado de diseño muy característico de la marca.

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Xiaomi Celular M7 Dual Sim 128GB ROM

El Xiaomi POCO M7 Dual Sim (128GB/6GB RAM) es un teléfono enfocado por completo en ofrecer una batería descomunal y una pantalla enorme, ideal para consumir contenido multimedia o largas jornadas de trabajo sin depender del cargador.

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Xiaomi Redmi Note 15 Morado

El Xiaomi Redmi Note 15 (Morado / Violeta) mantiene las excelentes especificaciones técnicas que revisamos en las versiones azul y negra, pero añade un toque estético muy llamativo, fresco y con mucha personalidad.