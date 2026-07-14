Un hombre de aproximadamente 35 años murió la mañana de este martes tras una agresión con arma de fuego ocurrida en calles de la colonia José López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 9:45 horas sobre la calle 17, entre las calles 18 y 19. Vecinos alertaron al número de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego presuntamente derivadas de una riña entre personas vinculadas con la venta de droga.

Al arribar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron a un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica con una herida de bala en el tórax.

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Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima permanece en calidad de desconocida, ya que no portaba identificación al momento de los hechos.

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Los uniformados acordonaron la zona y dieron parte al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. Posteriormente, personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

mahc/LL