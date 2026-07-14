El nombre de "Maza Clan" se volvió viral en redes sociales después de que el influencer denunciara públicamente que hombres armados intentaron ingresar a su vivienda en Mazatlán, Sinaloa, mientras se encontraba con su esposa y sus dos hijos.

La denuncia del creador de contenido provocó una ola de comentarios sobre la seguridad en Mazatlán y despertó el interés de miles de usuarios que comenzaron a preguntar quién es el influencer y cómo alcanzó la popularidad en plataformas digitales; por lo que a continuación te lo decimos.

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¿Qué pasó con "Maza Clan" en Mazatlán?

Durante la madrugada del lunes, "Maza Clan", cuyo nombre real es Alan Alapisco, compartió un video en su cuenta de Instagram para denunciar que dos hombres armados intentaron ingresar a su domicilio mientras él permanecía con su familia.

En la grabación difundió imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de su casa, donde se observa a los responsables; por lo que pidió que el material se compartiera para facilitar su identificación y solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

En su mensaje expresó la frustración que le dejó el hecho y aseguró que personas que trabajan de manera honesta no deberían convertirse en víctimas de la delincuencia. También hizo un llamado para que el caso no quede impune y se investigue lo ocurrido.

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¿Quién es "Maza Clan" y por qué es famoso?

Alan Alapisco, conocido como Maza Clan, es un creador de contenido originario de Mazatlán, Sinaloa, que ha construido una amplia comunidad en redes gracias a videos de comedia, retos y contenido relacionado con su vida cotidiana.

Aunque hoy es reconocido en plataformas digitales, en varias ocasiones ha contado que estudió la licenciatura en Contaduría Pública y que durante varios años mantuvo una rutina laboral antes de consolidarse como influencer.

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Uno de los temas que con mayor frecuencia comparte con sus seguidores es su llamada vida de rancho, un estilo de vida que asegura ha marcado su historia personal y profesional.

Está casado con Cindy Cornejo, con quien contrajo matrimonio cuando tenía alrededor de 20 años.

En distintas ocasiones ha relatado que los primeros años de su relación estuvieron marcados por dificultades económicas y que ambos vivieron juntos antes de alcanzar estabilidad financiera. Por ello, suele referirse a Cindy como "la mujer del proceso", una expresión con la que reconoce el camino que recorrieron antes de que su carrera en redes sociales despegara.

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La pareja tiene dos hijos, de tres y un año de edad, quienes también aparecen ocasionalmente en algunas publicaciones.

Él es "Maza Clan", el influencer que reportó intento de robo a mano armada en su casa. Foto: Redes sociales

Además, gracias al crecimiento que ha tenido en redes sociales también ha colaborado con figuras del regional mexicano, como Eduin Caz y Grupo Firme, El Coyote, Chuy Lizárraga, Lenin Ramírez y Lalo Mora.

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