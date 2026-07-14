Con las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda a las Chivas, Gabriel Milito no sólo sumó calidad sobre el terreno de juego, también valor económico, para poseer a la plantilla más cara en la Liga MX.

A cuatro días de debutar en el Apertura 2026, el cuadro rojiblanco se coloca con un valor de 126.3 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt. Con esta cifra, el Rebaño Sagrado se posiciona por delante del América, el Toluca, el Cruz Azul y los Tigres, que conforman los siguientes cinco clubes de mayor valor.

En el Clausura 2026, las Águilas eran el conjunto más valioso, seguidas del Guadalajara, que ahora están en ese puesto gracias —en parte— a la juventud que hay en de su plantilla.

El portal coloca a Armando González como el jugador con mayor valor en la Liga MX. La Hormiga está tasado en 17.6 millones de dólares, seguido por Érik Lira (14), Marcel Ruiz (11.7), Alejandro Zendejas (11.7) y Gilberto Mora (11.7).

Aunque en este momento están en la punta de la clasificación monetaria, eso no le garantiza éxito a las Chivas, pero sí añade presión al estratega argentino para ir más allá que el torneo anterior, cuando fueron eliminados por el Cruz Azul en la ronda de semifinales.

Se ha comprobado que el valor de las plantillas no te hace ganar campeonatos.

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Se puede tener un costo muy alto, pero si el funcionamiento en el campo no es el adecuado, de nada sirve contar con la medalla del “más caro”.

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