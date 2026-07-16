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Bogotá. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que, tras asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, restablecerá "la alianza histórica con Israel", lo que incluye el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como anticipó la víspera el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar.
Un acuerdo en ese sentido se dio el miércoles en Washington en una reunión que sostuvieron Sa'ar y el próximo canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, indicó la oficina de prensa del mandatario electo.
"El acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visas y el avance para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí", señaló en un comunicado.
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El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Sin embargo, durante la pasada campaña electoral, De la Espriella prometió que restablecería esa relación.
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"La relación histórica que el Gobierno Gustavo Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo", agregó el comunicado de De la Espriella.
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Según la información, la hoja de ruta acordada entre Sa'ar y Bula establece también que Colombia "retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas".
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En esa línea, el país suramericano "retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia", caso al que Petro sumó a Colombia.
Hasta la ruptura de relaciones, Israel había sido un gran aliado de Colombia, especialmente en los campos de la seguridad y la tecnología, así como un importante proveedor de armas del país, al que a su vez compraba ingentes cantidades de carbón, exportaciones que Petro también suspendió.
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"Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser más fuerte que nunca", escribió ayer Sa'ar en su cuenta de X, en una publicación en la que afirmó que ambos gobiernos trabajarán para fortalecer la alianza bilateral.
ss
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