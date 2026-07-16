El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al país en un discurso televisado con el que promete "un gran anuncio", un intento de movilizar a su electorado republicano frente a sombrías predicciones de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Elegido dos veces, en 2016 y 2024, Trump (80 años) ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato, si los demócratas se adueñan de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y consiguen además derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva un tercio de sus escaños.

Los sondeos muestran que seis de cada diez estadounidenses están descontentos con su gestión, una cifra habitual para los inquilinos de la Casa Blanca tras dos años en la silla presidencial.

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La interrogante es saber si los votantes de su movimiento MAGA (Make America Great Again) volverán a movilizarse en las urnas, como sucedió en su histórica victoria de hace año y medio.

Sus votantes le son incondicionalmente fieles, según las encuestas, pero el elector independiente, y las minorías, como la hispana, se muestran más bien decepcionados.

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Trump admite que "se desvió" de su programa populista

Trump reconoce ahora que "se desvió" de su programa populista y centrado en el bienestar del país al iniciar su guerra contra Irán, que ha impactado en el mercado petrolero y en consecuencia en la inflación (3.5% interanual según los datos de junio).

Eso ha perjudicado su imagen de gestor económico eficaz frente a lo que califica de "desastre" del presidente anterior, el demócrata Joe Biden.

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Para movilizar al electorado, Trump ha centrado su mensaje en la limpieza de los comicios.

El presidente promete "grandes noticias" al respecto a partir de las 21H00 (01H00 GMT del viernes).

"En realidad, nadie sabe lo que dirá finalmente el presidente, es por eso que todo el mundo debería escucharlo", destacó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la cadena CBS.

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