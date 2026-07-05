Elecciones de medio término: el impacto de mapas distritales

Miami.— Las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos pueden ser legales y, al mismo tiempo, no ser plenamente justas. Esa es la conclusión a la que han llegado algunos analistas políticos, como Hernán Molina.

“Los republicanos lo que van a hacer, de la mano del presidente estadounidense Donald Trump y de algunas agencias federales, es tratar de manipular los resultados electorales a niveles estatales, pasando leyes que afectan a determinados votantes de preferencia demócrata”, dice Molina. Según el especialista, el problema no está sólo en el conteo de votos del día electoral, sino en los nuevos mapas distritales, en las reglas de registro, en los calendarios cambiados a mitad del proceso, en las decisiones judiciales que reducen protecciones contra la discriminación racial y en estrategia nacional para convertir la ventaja institucional en escaños.

“Lo que se disputa este año no es sólo quién gana la Cámara de Representantes, sino cuánto vale el voto de una ciudad mayoritariamente afroamericana, de una comunidad latina, de un barrio demócrata, de un elector que vota por correo o de una persona que no tiene a la mano un pasaporte o un acta de nacimiento para ir a las urnas”.

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Tradicionalmente, republicanos y demócratas hacían una redistribución de los distritos electorales cada 10 años, en función de los resultados de la población censada. “Pero ahora la redistribución de distritos se hizo a la mitad de la década y eso es una de las señales más claras de deterioro competitivo electoral estadounidense”, señala Molina. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales reportó que en 2025 los estados emprendieron cambios “a tasas no vistas desde el siglo XIX” y que ocho estados ya implementaron nuevos mapas congresionales: California, Florida, Missouri, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas y Utah. “Eso es una intervención directa en la elección de noviembre”, subraya el analista.

Elecciones de medio término: el impacto de mapas distritales

Los republicanos controlan más estados donde pueden redibujar distritos con efecto inmediato. En Texas, Florida, Missouri, North Carolina, Ohio, Tennessee y Alabama, los cambios pueden convertir distritos antes competitivos o demócratas en distritos más favorables a republicanos. California y Utah favorecen a los demócratas, pero eso no alcanza para compensar por completo la ventaja republicana nacional.

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La competencia más fuerte se lleva a cabo en la creación de nuevos distritos electorales y el problema fundamental es que se están llevando a cabo en áreas predominantemente de votantes minoritarios, pero que se convierten en un importante contrapeso.

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Si un estado divide a votantes afros o latinos y dice que lo hizo por raza, puede enfrentar problemas constitucionales. Pero si dice que lo hizo para favorecer a un partido, tiene más espacio para defenderse. En muchos estados del sur, la raza y el voto partidista están muy conectados; muchas comunidades negras y latinas votan mayoritariamente por demócratas, entonces un mapa puede golpear a esas comunidades y, al mismo tiempo, ser presentado como una simple decisión partidista.

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Texas muestra este efecto. La Corte Suprema permitió que el estado use su nuevo mapa para las elecciones de noviembre.

En Texas, el impacto de estas decisiones cae sobre votantes negros, latinos y urbanos; el Brennan Center for Justice, un centro de investigación sobre democracia y justicia, escribió que los texanos votarán en noviembre con un mapa que un tribunal inferior consideró redibujado para afectar los escaños de cinco miembros negros y latinos del Congreso. La misma organización dijo que las comunidades negras y latinas de Texas podrían sufrir “una pérdida sin precedentes de representación” en estas elecciones.

El representante estatal Mitch Little dijo, según CBS Austin: “Obviamente, estamos muy complacidos en la legislatura estatal”. También dijo que la Corte Suprema había establecido que, al revisar mapas hechos por una legislatura, se debe presumir la buena fe de los legisladores. Kareem Crayton, del Brennan Center for Justice, advirtió que los nuevos mapas dejan a grupos latinos y afroamericanos “en una posición en la que tienen menos probabilidad de poder elegir a los candidatos de su preferencia”.

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En Louisiana el conflicto gira también alrededor de la representación afro: el estado tenía una disputa sobre si debía haber dos distritos donde los votantes afros pudieran tener oportunidad real de elegir representantes. Después de la decisión de la Corte Suprema, el estado puede avanzar hacia un mapa con menos protección para ese voto. La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que la Corte había creado “caos” en medio de una batalla nacional por los mapas. También advirtió que “la confianza pública es realmente todo lo que tiene el Poder Judicial”.

Alabama puede seguir una ruta parecida: la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales reportó que este estado espera volver a mapas de 2023 y que la gobernadora Kay Ivey fijó primarias especiales para el 11 de agosto en los distritos afectados. El mismo reporte explicó que el caso de Alabama está ligado a la Ley de Derecho al Voto y a la nueva forma en que la Corte Suprema evalúa el uso de la raza en los mapas electorales.

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El efecto más fuerte está en Memphis, Tennessee, una ciudad con gran población negra y voto demócrata; al dividir una zona así y mezclarla con áreas más conservadoras, “el resultado es una ciudad que pierde fuerza política”, comenta Molina; “un votante puede pensar que nada cambió porque seguirá teniendo una boleta para votar, pero el distrito al que pertenece puede haber sido diseñado para que su comunidad ya no tenga el peso específico que tenía”.

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De acuerdo con los reportes de analistas, Missouri afecta sobre todo a Kansas City. North Carolina afecta al este del estado. Ohio también cambia el equilibrio de varios distritos. En estos casos, la operación es parecida, mover los límites electorales para hacer más difícil que un demócrata gane en lugares donde antes era más competitivo. No se necesita impedir que nadie vote, basta con mover las fronteras distritales en el mapa. “Ese movimiento puede convertir miles de votos reales en una representación menor”, dice el analista.

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Florida agrega peso a la ventaja republicana; según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, el estado promulgó nuevos mapas el 4 de mayo y también movió plazos de registro de candidaturas. El litigio sigue abierto, pero los mapas estarán vigentes para el ciclo electoral de noviembre. “Particularmente Florida tiene muchos escaños, de ahí que cada distrito que cambia puede afectar el control nacional de la Cámara de Representantes”, subraya Molina.

South Carolina muestra otro riesgo: cambiar reglas cuando la elección ya empezó; en ese estado hubo un intento de redibujar el único distrito demócrata que tienen, representado por Jim Clyburn. El Senado estatal frenó el intento, pero el episodio muestra hasta dónde llegó la presión. “Este es un buen ejemplo de cómo los republicanos, especialmente seguidores de Trump, tratarán de hacer trampa”, señala Molina.

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Jace Woodrum, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en South Carolina, dijo que “nosotros, el pueblo, elegimos a nuestros funcionarios, no al revés”.

También hubo advertencias desde dentro del propio Partido Republicano en South Carolina. El líder republicano del Senado estatal, Shane Massey, dijo sobre el intento de redibujar mapas: “Esto va a motivar la participación masiva afroamericana”; y añadió que “habrá consecuencias por eso, habrá pérdidas republicanas por esto”.

El otro frente está en las reglas para registrarse y votar. La Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, conocida como SAVE America Act, exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse y una identificación oficial con foto para votar. FactCheck.org explicó que cada estadounidense que se mude, cambie de nombre o tenga que actualizar su registro necesitará documentos de ciudadanía. Ceridwen Cherry, directora legal de VoteRiders, dijo que “cualquier cambio al registro requeriría documentos para probar ciudadanía” y que eso haría su trabajo “extremadamente más difícil”.

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“Los republicanos llegan con una ventaja estructural en la Cámara de Representantes porque los nuevos mapas en estados clave pueden darles más escaños de los que tendrían con mapas menos manipulados. Los demócratas tratan de compensar con California y Utah, pero son [cambios] menores frente al tamaño del movimiento republicano”, concluye Molina. “Las comunidades más afectadas serán las de votantes afroamericanos [del sur de EU], votantes latinos de Texas y Florida y ciudades demócratas divididas o mezcladas con zonas conservadoras”.

Mientras, el Partido Republicano no sólo compite contra demócratas, sino contra el desgaste de Trump. Una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para Asuntos Públicos, del 14 al 18 de mayo, colocó su aprobación general en 37%. La medición mostró que sólo cerca de un tercio de los adultos aprueba su manejo de la economía. RealClearPolling registró una ventaja demócrata de 7.1 puntos en el voto genérico al Congreso, con 48.5% para los demócratas y 41.4% para republicanos.

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