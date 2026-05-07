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El Comité del Partido Demócrata para Asuntos Exteriores se pronunció sobre el retiro de visas a miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación de Costa Rica.

El Comité del Partido Demócrata señaló que “Esta acción contra La Nación por parte del de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense“.

publicó que el organismo, integrado por congresistas demócratas, respondió a una publicación de la periodista Vera Bergengruen, de The Washington Street Journal, quien compartió un artículo que reseñaba el retiro de las visas de turistas.

La periodista, señaló el diario costarricense, publicó que el hecho generó acusaciones de que Estados Unidos, en colaboración con el gobierno costarricense aliado, está retirando visas para castigar a críticos y opositores políticos.

Los demócratas añadieron que “Estados Unidos solía defender la libertad de prensa, pero esta administración la ataca”.

El mensaje escrito en las redes sociales de Bergengruen cita el cable de la agencia de noticias AP que difundió la noticia:

“Estados Unidos revocó las visas de varios directivos de La Nación, uno de los principales medios de comunicación de Costa Rica, lo que desencadenó nuevas acusaciones de que Estados Unidos, en conjunto con el gobierno costarricense aliado, está retirando visas para castigar a críticos y opositores políticos”.

EU retira visa a directivos de La Nación

El pasado 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación confirmó que Estados Unidos le a varios de sus miembros, sin ninguna explicación previa.

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas.

“Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones.

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