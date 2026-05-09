Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Miguel Ángel Jacobo González, supuesto socio del centro nocturno Solid Gold, donde 32 mujeres extranjeras, víctimas de trata de personas, fueron rescatadas en 2013.

Elementos de la policía federal ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, aprehendieron a Jacobo González en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando arribó en un vuelo originario de Bogotá, Colombia, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

De acuerdo con las investigaciones del caso, el detenido era socio del centro nocturno Solid Gold, localizado en la Zona Rosa, en la Ciudad de México, donde en 2013, fueron rescatadas 32 mujeres de nacionalidad extranjera quienes habrían sido víctimas de trata de personas.

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La FGR indicó que, derivado de trabajos de inteligencia y seguimiento, obtuvo información importante que permitió identificar que dicha persona arribaría al AICM, por lo que efectivos federales implementaron un operativo mediante vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de la terminal aérea, con los fines de ubicarlo y detenerlo.

Señaló que al momento de su aprehensión, le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica.

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