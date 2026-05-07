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El presidente estadounidense, , dijo este jueves que su reunión con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, salió "muy bien" y que el tema principal fueron los aranceles.

"Acabo de concluir mi reunión con, el dinámico presidente de Brasil", escribió Trump en su red, Truth Social, luego de que el encuentro terminara, tras más de dos horas, sin declaraciones a la prensa.

"Hemos hablado de muchos temas, entre ellos el comercio y, en concreto, los aranceles. La reunión ha ido muy bien", aseguró el mandatario estadounidense.

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Añadió que "está previsto que nuestros representantes se reúnan para debatir algunos aspectos clave. Se programarán más reuniones en los próximos meses, según sea necesario".

Estaba previsto que, como es habitual, la prensa pudiera ingresar al Despacho Oval al inicio del encuentro, pero no ocurrió, y tampoco al finalizar el encuentro.

El mandatario brasileño llegó a la a las 11:21 hora local para el primer encuentro que mantiene con Trump en Washington.

Entre la reunión y el almuerzo en la oficina presidencial estadounidense ambos líderes pasaron juntos más de dos horas.

El encuentro coincide con las críticas de Brasil a Estadios Unidos por el operativo de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la guerra dey las presiones sobre Cuba.

Se preveía que abordaran asuntos comerciales, el combate al crimen internacional y la cooperación en materia de minerales críticos, pues Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo, por detrás de

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El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, país al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

La relación se recondujo tras un breve encuentro durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios mostraron sintonía.

Sin embargo, el vínculo volvió a deteriorarse en los últimos días tras la expulsión, por parte de Washington, de un policía brasileño destinado en Miami, lo que llevó a a retirar las credenciales de un responsable estadounidense en Brasilia.

En marzo, Brasil ya había rechazado conceder un visado a un asesor vinculado a Trump que pretendía visitar en prisión a Bolsonaro.

Lula descarta intervención de Trump en Brasil

Por su parte, Lula descartó que Trump vaya a interferir en las elecciones brasileñas de octubre en las que el izquierdista aspira a la reelección. Sobre Cuba, dijo que el presidente estadounidense le aseguró que "no invadirá" la isla.

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"No creo que [Trump] ejerza ninguna influencia en las elecciones brasileñas, sobre todo porque es el pueblo brasileño el que vota. Y creo que [Trump] se comportará como un presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su destino", afirmó el mandatario en conferencia de prensa en Washington tras una reunión con el estadounidense que concluyó sin que los mandatarios hablaran juntos con los medios, como suele suceder.

"Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete", explicó Lula.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba.

"Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución", expresó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre "el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad".

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cc/desa

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