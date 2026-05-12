Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes de Washington rumbo a Beijing para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, en un viaje marcado por la guerra de Irán.

El líder republicano abordó el avión presidencial Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, pasadas las 14:36 hora de la costa este de Estados Unidos (18.36 GMT).

El Air Force One hará una parada en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para repostar combustible este martes por la noche y proseguirá el vuelo hacia la capital china, donde está previsto que aterrice a las 19:45 hora local del miércoles (11.45 GMT).

Trump tiene previsto reunirse con Xi Jinping el jueves y el viernes. Su agenda incluye además una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su partida el viernes.

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La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista para el pasado marzo, pero se aplazó debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Trump hablará de Irán con Xi Jinping, pero dice que no necesita su ayuda

El líder estadounidense ha solicitado a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán bloqueó tras el inicio de la ofensiva estadounidense.

Al salir de la Casa Blanca, el mandatario explicó a la prensa que mantendrá una "larga conversación" con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Beijing.

Sin embargo, Trump enfatizó que no necesita de Xi para encontrar una salida al conflicto que empezó hace dos meses y medio con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, se ha estancado en el control del estrecho de Ormuz, ruta clave para la producción de petróleo global.

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"Tenemos mucho por discutir. No diría que Irán es uno de esos temas, para ser honesto, porque tenemos a Irán bajo control", dijo. "O llegaremos a un acuerdo o serán diezmados", afirmó.

En medio de informes de que China sigue ayudando a armar a Irán y comprando petróleo sancionado, Trump dijo que Xi ha sido "relativamente bueno".

"Consiguen mucho de su petróleo de esa área. No hemos tenido problemas. Y ha sido un amigo mío. Ha sido alguien con quien nos hemos entendido", dijo Trump sobre Xi.

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Trump explicó el lunes también que abordará con Xi el apoyo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento para la isla, que Beijing considera una provincia rebelde y que no descarta ocupar militarmente.

"Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos (enviar armas a Taiwán) y lo discutiremos", dijo.

La última vez que se reunieron Trump y Xi fue en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre ambas superpotencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones. *Con información de AFP

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