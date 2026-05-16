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está listo para entrar a una nueva etapa. El reality culinario estrenará este 17 de mayo su nuevo formato 24/7, una apuesta con la que TV Azteca y Disney+ buscan transformar la manera en que el público vive la competencia, ahora siguiendo a los participantes las 24 horas del día.

Durante la presentación oficial, Claudia Lizaldi aseguró que, aunque el programa evoluciona, mantendrá la esencia familiar que lo convirtió en uno de los formatos más exitosos de la televisión mexicana.

“MasterChef es un programa que ve toda la familia, desde los abuelos hasta los nietos, y eso no cambia”, comentó la conductora sobre esta nueva etapa del reality.

Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

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Una experiencia inmersiva y multiplataforma

La nueva dinámica permitirá que el público vea no solo los retos de cocina, sino también la convivencia, las clases y la preparación diaria de los concursantes dentro de la casa. Habrá dormitorios, salas comunes y una cocina escuela donde podrán practicar antes de enfrentarse a las eliminaciones.

Uno de los mayores cambios será la incorporación de chefs maestros que entrenarán a los participantes durante toda la competencia. Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar serán los encargados de compartir técnicas y conocimientos culinarios.

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Influencers competirán por un lugar en MasterChef

Además, esta edición apostará fuerte por las redes sociales. La producción confirmó que 14 influencers competirán en un reto especial para convertirse en el primer participante oficial de la temporada.

Entre los creadores de contenido que participarán se encuentran La Abue Angie, Mauricio Riveroll, Alex Durán, Denisse Castillo, Alee López, Axel Armijo, Ale Hervi, Marlife y Ale Castellanos.

Los influencers permanecerán un día completo dentro de las instalaciones de MasterChef participando en actividades y dinámicas que serán transmitidas a través de TikTok.

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Posteriormente, el público podrá votar por su favorito mediante la cuenta oficial de MasterChef México y el sitio web del programa. El creador con más votos se convertirá en el primer concursante confirmado de MasterChef 24/7.

¿Quiénes serán los chefs?

Los jueces elegidos para esta nueva edición serán Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes adelantaron que el nivel gastronómico será mucho más alto.

Herrera incluso aseguró que ahora “ya no habrá espacio para improvisaciones”, pues los participantes recibirán formación constante y estarán en preparación permanente dentro de la cocina escuela.

La nueva temporada podrá verse este domingo por Azteca Uno a las 20:00 horas, mientras que la transmisión en vivo estará disponible a través de Disney+, donde los fans podrán seguir en tiempo real tanto la competencia como la convivencia entre los participantes.

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