El actor español Javier Bardem, quien se encuentra en Cannes para presentar "El ser querido", defendió este sábado su derecho a expresar su punto de vista sobre política y temas de actualidad internacional, y aseguró que incluso lo "están llamando más todavía" para trabajar.

El intérprete, conocido por alzar la voz sobre asuntos que le indignan, como la guerra en Gaza o la situación del pueblo saharaui, suele aprovechar grandes escenarios mediáticos para manifestar su postura.

“Considero importante poder expresar tu punto de vista, sabiendo que habrá gente que estará de acuerdo y gente que no”, dijo el actor ganador del Oscar en una entrevista con AFP en la Croisette.

“Tengo ese derecho, igual que tiene ese derecho un fontanero o un camarero”, añadió el artista de 57 años.

Una de sus intervenciones más comentadas ocurrió durante la pasada ceremonia de los Premios Oscar, cuando al entregar el reconocimiento a Mejor Película Internacional expresó en inglés: “No a la guerra y Palestina libre”.

Marina Fois, Javier Bardem, Victoria Luengo, el director Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña después del estreno de "El ser querido" durante el 79º Festival de Cine de Cannes. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

"La narrativa está cambiando"

Esta semana, un integrante del jurado de Cannes, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual de Ken Loach, acusó a Hollywood de boicotear a figuras como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo por su postura frente a la guerra de Israel en Gaza.

Sin embargo, el actor español afirmó que su posicionamiento público no ha tenido consecuencias negativas en su carrera.

Al ser cuestionado sobre si le preocupa el impacto de sus declaraciones en su trayectoria profesional, Bardem respondió:

“Pensarlo sí, pero no me preocupa porque tengo la suerte de poder trabajar. Tengo la suerte de estar en un lugar donde puedo expresarme sabiendo que tengo ofertas de trabajo. Imagino que habrá gente que tenga más miedo de que no le llamen por eso, pero no es mi caso”.

“De hecho, es lo contrario, están llamando más todavía porque la narrativa está cambiando”, aseguró el intérprete de "Sin lugar para los débiles", cinta con la que ganó el Oscar en 2007.

“Ahora ya no está tan controlada por los que la han controlado siempre, sino que ahora entendemos que hay consecuencias cuando apoyas o justificas un genocidio como el que está sucediendo. Y eso lo sabe la sociedad”, explicó durante el encuentro, vestido con una camiseta blanca y una chaqueta negra tipo bomber.

El actor español Javier Bardem firma autógrafos a su salida tras la proyección de la película "El ser querido" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, al sur de Francia. Foto de Valery HACHE / AFP.

En "El ser querido", dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem interpreta a un famoso director de cine que regresa a España después de vivir varios años en Estados Unidos, para filmar junto a su hija actriz (Victoria Luengo), a quien no ha visto desde hace más de una década.

La película que ruedan está ambientada en el Sáhara Occidental, un territorio que fue colonia española y que actualmente es disputado entre Marruecos y los independentistas saharauis del Frente Polisario.

“Es un asunto que tiene que ver también con el abandono, que es uno de los temas principales de la película, el sentirse abandonado [...] Evidentemente España abandonó al pueblo saharaui, con lo cual tenía un sentido dentro de la historia”, señaló el actor, quien ha defendido públicamente esta causa durante años.

Masculinidad tóxica

Otro tema que atraviesa "El ser querido", película que compite por la Palma de Oro, es el de la masculinidad tóxica.

La personalidad impulsiva del personaje interpretado por Bardem, quien enfrenta problemas de alcoholismo, afecta su relación con su hija y también su desempeño profesional.

Para el actor, aunque existen avances en la lucha contra el machismo, aún no deben darse por garantizados.

“Hay que estar atento a lo que uno, como hombre, hace y dice [...] y no dar por sentado que muchas cosas en las que fuimos adoctrinados tienen que seguir estando vigentes, eran erróneas”, advirtió el esposo de Penélope Cruz, con quien tiene dos hijos.

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