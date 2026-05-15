La Sala Debussy del Festival de Cannes vivió una de las escenas más emotivas de esta edición cuando Thierry Frémaux sorprendió a John Travolta con la entrega de la Palma de Oro honorífica minutos antes de la proyección de "Propeller One Way Night Coach", la primera película del actor como director.

El momento tomó completamente desprevenido a Travolta. Visiblemente conmovido y casi sin palabras, recibió el reconocimiento entre una ovación interminable del público, que permaneció de pie durante varios minutos aplaudiendo a una de las figuras más icónicas del cine estadounidense.

En la sala se encontraban familiares y amigos cercanos del actor, además del príncipe Alberto de Mónaco, quien asistió a la función especial.

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Frémaux recordó durante la presentación la importancia histórica de Travolta para el cine popular y destacó la valentía de presentar una obra profundamente personal en el contexto de Cannes.

La emoción del actor era evidente. Sonreía, intentaba agradecer y por momentos parecía no encontrar las palabras ante una sala completamente entregada.

John Travolta recibe con emoción en Cannes Palma de Oro honorífica: "Es más que un Oscar"

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Después de recibir la Palma de Oro honorífica, John Travolta presentó "Propeller One Way Night Coach" como una película íntimamente ligada a su historia personal. Frente al público y acompañado por miembros de su familia, explicó que el proyecto nació directamente de sus recuerdos de infancia y de las mujeres que marcaron su vida emocional y artística.

“Este es el blueprint de mi vida”, afirmó al iniciar su discurso.

El director señaló a sus familiares sentados entre el público y aseguró que ellos son la razón de la existencia de la película y también de su identidad como artista.

Explicó además que la protagonista, quien interpreta a su madre en la ficción, también contiene rasgos inspirados en su hermana mayor, figuras fundamentales en su vida.

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“Ambas me influenciaron profundamente y fueron responsables de todas mis esperanzas y sueños”, expresó. También destacó que ellas fueron testigos del proceso que lo llevó a convertir esos sueños en realidad.

Según contó, la película funciona como una reconstrucción íntima de sus orígenes y de cómo vivió su infancia. Travolta describió la obra como “una pequeña muestra” de lo que significó ser él cuando era niño.

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