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celebró sus 40 años con un divertido pastel y con una reflexión sobre el paso del tiempo y sus estragos, compartió que a sus cuatro décadas de vida no tiene miedo a envejecer, eso sí, confesó que se sometió hace unos días a un tratamiento de medicina estética regenerativa.

En un video, expresó que ve sus manos con venas muy marcadas por la edad, esas mismas manos han abrazado a la gente que ama, la han sostenido y han abrazado a sus hijos y a sus amigos, han limpiado lágrimas y han escrito un libro.

Confesó que ese rostro que la mira de vuelta en el espejo es el de alguien que ha vivido intensamente; espresó que el dolor y la felicidad de estos 40 años de vida se notan en cada parte de su cuerpo.

Camila Sodi celebra sus 40 años con divertido pastel.
Camila Sodi celebra sus 40 años con divertido pastel.

Confesó que lo que desea es vivir sin miedo, sin miedo a hacerse vieja, sin miedo a que su aspecto físico cambie y reflejen sus años.

"Hoy no me da miedo decir que también el cuerpo se marchita poco a poco para dar pie a que se encienda más el espíritu, mi alma está más brillante que nunca".

Y remató diciendo:

"La naturaleza no se resiste al cambio".

Al final de la carta, hizo una última confesión: hace unos días se inyectó esperma de salmón.

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Foto: Instagram camilasodi_
Foto: Instagram camilasodi_

¿Para qué sirve inyectarse el esperma de salmón?

Inyectarse esperma de salmón es un tratamiento de medicina estética regenerativa que sirve para rejuvenecer, hidratar y reparar la piel desde el nivel celular. En términos médicos, lo que se inyecta no es el fluido crudo, sino polinucleótidos (PDRN), que son fragmentos purificados de ADN extraídos de las gónadas del salmón.

Este procedimiento se ha vuelto famoso es popular en la cosmética coreana como el "secreto de la juventud"; los beneficios principales se centran en mejorar la calidad general de la piel, pues estimula la reparación de tejidos dañados por el sol, el envejecimiento o cicatrices.

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Además, activa los fibroblastos para producir colágeno y elastina, lo que mejora la firmeza y elasticidad; también ayuda a retener el agua en la dermis, logrando el efecto de "piel de cristal" (glass skin).

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