honra la vida de su madre Ernestina Sodi, a un año de su muerte, la actriz debutó como escritora y en su libro "El pequeño libro del duelo" habla de la difícil etapa que vivió tras la partida de su mamá el 9 de noviembre de 2024 tras sufrir un infarto agudo al miocardio y complicaciones derivadas de la ruptura de la arteria aorta.

La actriz tuvo un sueño premonitorio sobre la partida de su madre y le tocó vivir un duelo anticipado, el cual sucede antes del verdadero duelo, es decir, cuando se sabe que alguien está muy enfermo y la muerte es inevitable, así lo reveló en entrevista para el programa "Venga la Alegría".

"Estás como esperando, esperando el golpe", admitió durante la charla con motivo de la presentación de su libro.

Camila Sodi cuando era bebé y su madre Ernestina la tiene en brazos; la actriz compartió esta foto con el mensaje: "gracias".
Camila Sodi cuando era bebé y su madre Ernestina la tiene en brazos; la actriz compartió esta foto con el mensaje: "gracias".

El sueño premonitorio de Camila Sodi

En el libro "El pequeño libro del duelo", Sodi aborda diferentes etapas del dolor por la partida de su mamá, en una parte comparte un sueño premonitorio, un sueño que al parecer predijo un evento que ocurrió en la realidad.

Soñó un techo blanco que se derrumbaba llenando el cuarto de agua y ahí estaba un ser querido ahogándose, imágenes que cobraron sentido cuando vio a su madre Ernestina intubada tras haber sufrido un infarto.

Camila admitió que por el dolor experimentó diversos estados de shock, imágenes que se quedaron en su memoria y la asecharon; a pesar de lo difícil que resulta la etapa del duelo, en ella, aseguró la actriz, en él se puede acceder a información que está más allá de la superficie de la realidad, es como una cualidad del duelo, en la que estás más sensible y más sintonizado con una dimensión más real de lo que se cree.

Para Sodi, fue importante abordar en el libro cómo el dolor paraliza al ser humano y después se convierte en un puente que cuando se atraviesa es muy distinto para cada persona.

