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El reencuentro entre dos actores con larga y exitosa trayectoria no se da todos los días y Juan Ferrara son un ejemplo de ello, los actores volvieron a estar frente a frente como aquella vez, en junio de 1993, cuando presentaron la telenovela "Valentina".

Entonces, él tenía 50 años y ella 41, eran un referente de talento y éxito en la pantalla chica, en las historias de telenovela; "Valentina" fue producida por José Alberto Castro en su debut como productor ejecutivo para Televisa.

Fue dividida en dos etapas y protagonizada por Verónica Castro, Juan Ferrara y Rafael Rojas, con las participaciones antagónicas de Blanca Guerra, Guillermo García Cantú, Hugo Acosta, Mayra Rojas, Diana Golden, Yolanda Ciani y Laura Forastieri.

EL UNIVERSAL estuvo en la presentación de la telenovela, donde Verónica elogió los paisajes naturales que se iban a mostrar en la historia que mostró drama, suspenso y amor.

"Es amor, desamor y bellísimos escenarios naturales que muestran cuánto tenemos en nuestro país de bellezas naturales. Lo importante es que se sienten a disfrutar y se olviden de la vida tan difícil que estamos llevando", dijo.

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Juan Ferrara y Verónica Castro, protagonistas de la telenovela "Valentina", en 1993.
Juan Ferrara y Verónica Castro, protagonistas de la telenovela "Valentina", en 1993.

Juan Ferrara, Verónica Castro, Juan Carlos Bonety el niño Daniel Edid Bracamontes. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.
Juan Ferrara, Verónica Castro, Juan Carlos Bonety el niño Daniel Edid Bracamontes. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

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Verónica Castro regresaba a las telenovelas después de un tiempo de ausencia, fueron 160 capítulos los que protagonizó en el melodrama que pasaba de lunes a viernes a las 9 de la noche por el canal de Las Estrellas.

La telenovela se vendió a varios países, y Verónica habló entonces de cómo sería su personaje, el cual rompía con el prototipo de mujer pobre que había protagonizado en historias como "Rosa Salvaje".

"Sí, una mujer como cualquiera que luchan por conseguir sus ideales que trabaja para ayudar a los suyos y para mantener siempre unida a la familia. Una mujer mexicana como yo o como cualquiera de ustedes como cualquiera que se sienta ante el televisor a ver Valentina".

Juan Ferrara y Verónica Castro durante la presentación de "Valentina", junio de 1993. Archivo EL UNIVERSAL.
Juan Ferrara y Verónica Castro durante la presentación de "Valentina", junio de 1993. Archivo EL UNIVERSAL.

Ayer, Verónica Castro y Juan Ferrara se reencontraron en el escenario del Foro Cultural Chapultepec para la develación de las 300 representaciones de la obra "No te vayas sin decir adiós", la cual marca el retiro de Ferrara tras 60 años de carrera.

Entre los regalos que Verónica le dio a su colega y pareja de televisión, estuvo una foto de cuando ambos hicieron "Valentina", Verónica recordó que en esos tiempos Juan era un galán asediado por muchas fans, por muchas mujeres.

Un abrazo y un intercambio de palabras de admiración cerraron el reencuentro.

Verónica Castro fue madrina de las 300 representaciones de la obra de teatro "No te vayas sin decir adiós" protagonizada por el actor Juan Ferrara. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL
Verónica Castro fue madrina de las 300 representaciones de la obra de teatro "No te vayas sin decir adiós" protagonizada por el actor Juan Ferrara. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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