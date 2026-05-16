Admiración y respeto fue lo que manifestaron sobre el escenario Verónica Castro y Juan Ferrara, cuando la noche de ayer se encontraron en el Foro Cultural Chapultepec para la develación de las 300 representaciones de la obra "No te vayas sin decir adiós".

El elenco ofreció, como cada fin de semana, una entrañable historia escrita por Oscar Ortiz de Pinedo, donde Juan Ferrara da vida a un abuelo que reúne a sus hijos (Yuliana Peniche y Oscar Medellín), con sus respectivas parejas (José Manuel Lechuga y Natalia Madera), y a su nieta (Camila Rivas) para festejar su cumpleaños. Sin embargo, lo que comienza como una celebración familiar se transforma poco a poco en una situación llena de rencores, secretos y envidias, que desencadenará revelaciones capaces de cambiarles la vida.

Después de una hora y media de llevar al público de la risa al drama, el elenco agradeció el prolongado aplauso que la gente les regaló por su trabajo. Acto seguido, invitaron al escenario a la compañía completa (Andrea Torre, Valeria Burgos, Adrián Rubio y Renata Chacón) para dar inicio a la ceremonia de develación de placa, encabezada por la comunicadora Janett Arceo.

FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL.

Mientras la conductora del programa de radio "La mujer actual" habló sobre la exitosa temporada teatral que la obra ha mantenido durante dos años, también destacó que esta puesta en escena representa la despedida de uno de los actores más emblemáticos del cine y la televisión: Juan Ferrara. En ese momento, el público se puso de pie para brindarle un aplauso que se prolongó por casi un minuto.

“Quiero agradecer muy especialmente al público, para mí ha sido una temporada importantísima, también ha sido muy especial haber hecho la obra de mi sobrino Oscar, con la producción de Jorge (Ortiz de Pinedo), que fue mi cuñado durante muchos años, pero más que nada darle las gracias a esta maravillosa compañía de actores y actrices, porque la hemos pasado maravillosamente, nos hemos divertido muchísimo; yo estoy muy ilusionado y sorprendido de lo buenos que son todos, para mí es un orgullo”, expresó Juan Ferrara.

Verónica Castro y Juan Ferrara protagonizan reencuentro nostálgico

Posteriormente, el actor habló sobre su invitada especial, a quien describió como una de las figuras más importantes de México, alguien a quien admira y respeta profundamente debido a la trayectoria que compartieron tanto en teatro como en televisión. Entonces invitó al escenario a Verónica Castro.

Luciendo un vestido holgado en tonos café y dorado, con el cabello suelto y llevando un obsequio entre las manos, la actriz subió al escenario, abrazó a Ferrara y, con su característico sentido del humor, dijo:

“¿De veras vas a dejar de trabajar? ¿Tú crees que vas a poder? Pero vas a extrañar mucho ¿qué vas a hacer?”.

Las palabras provocaron las sonrisas de Juan Ferrara, mientras Verónica le entregaba un regalo: un portarretrato con una fotografía de ambos cuando protagonizaron la telenovela "Valentina" en 1993.

Con picardía, Verónica Castro recordó que Juan Ferrara fue considerado uno de los galanes más codiciados del espectáculo, incluso en su etapa madura, y destacó lo afortunada que se sentía por haber compartido varios proyectos con él.

“Con todo mi cariño, con todo mi amor, que Dios te bendiga siempre, porque nos has regalado toda tu vida, llena de anhelos”, expresó Castro mientras lo miraba a los ojos.

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“¿Qué podría decir yo de ti? Que has hecho feliz a todo el país durante muchos años”, respondió Ferrara.

Después, el actor recibió un segundo obsequio por parte de la también conductora: una mascada con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Verónica Castro le obsequia al actor Juan Ferrara una mascada con la imagen de la Virgen de la Guadalupe. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

La noche concluyó con la develación de la placa por las 300 representaciones de "No te vayas sin decir adiós", ceremonia de la cual Verónica Castro fungió como madrina. Aunque se esperaba que ofreciera declaraciones a los medios de comunicación, debido al caos generado durante su llegada al recinto, la producción decidió que la actriz no hablaría con la prensa.

Previo a la función se realizó una alfombra roja por la que desfilaron figuras como Alejandra Ávalos, Samia, Raquel Bigorra, Ulises de la Torre, Miguel Pizarro, Mario Moreno del Moral, Carlos Ignacio, Rodrigo Murray, Dalilah Polanco, Olivia Collins, Patricio Cabezut, Zaide Silvia Gutiérrez, Luis Gatica y Ari Sandy, entre otros invitados.

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