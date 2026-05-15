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La llegada de al Foro Cultura Chapultepec, donde será madrina por las 300 representaciones de la , fue todo un caos cuando la prensa intentó obtener imágenes de su llegada y algunas declaraciones.

Alrededor de las 21:00 horas y después de la alfombra roja, se dio la llegada de Castro a dicho lugar. Iba a bordo de una Suburban negra y con algunos acompañantes, y a pesar de que personal de Producciones Ortiz de Pinedo había dicho que no daría declaraciones, los reporteros y cámaras le pidieron que bajara un poco el vidrio de su ventana.

Al dirigirse la camioneta directamente a la entrada a camerinos, todos los ahí presentes, incluidos fans, se fueron detrás del vehículo impidiendo que la actriz y conductora pudiera descender, lo que causó una pelea entre los medios y la seguridad del lugar.

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Verónica Castro intentó dar declaraciones, pero debido al desorden, volvió a cerrar su puerto y esperó indicaciones; justo en ese momento el actor José Manuel Lechuga, que forma parte del elenco de la puesta en escena, salió a gritar a reporteros, cámaras y seguidores, que respetarán y dejarán que la invitada pudiera entrar, porque ya iban muy tarde con la función.

Finalmente, Castro pudo ingresar al recinto, y la indicación por parte de los productores fue que hasta el final de la obra ingresarían los medios de comunicación, sin prometer que daría declaraciones debido a lo ocurrido.

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