La llegada de Verónica Castro al Foro Cultura Chapultepec, donde será madrina por las 300 representaciones de la obra No te vayas sin decir adiós, fue todo un caos cuando la prensa intentó obtener imágenes de su llegada y algunas declaraciones.

Alrededor de las 21:00 horas y después de la alfombra roja, se dio la llegada de Castro a dicho lugar. Iba a bordo de una Suburban negra y con algunos acompañantes, y a pesar de que personal de Producciones Ortiz de Pinedo había dicho que no daría declaraciones, los reporteros y cámaras le pidieron que bajara un poco el vidrio de su ventana.

Al dirigirse la camioneta directamente a la entrada a camerinos, todos los ahí presentes, incluidos fans, se fueron detrás del vehículo impidiendo que la actriz y conductora pudiera descender, lo que causó una pelea entre los medios y la seguridad del lugar.

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Verónica Castro intentó dar declaraciones, pero debido al desorden, volvió a cerrar su puerto y esperó indicaciones; justo en ese momento el actor José Manuel Lechuga, que forma parte del elenco de la puesta en escena, salió a gritar a reporteros, cámaras y seguidores, que respetarán y dejarán que la invitada pudiera entrar, porque ya iban muy tarde con la función.

Finalmente, Castro pudo ingresar al recinto, y la indicación por parte de los productores fue que hasta el final de la obra ingresarían los medios de comunicación, sin prometer que daría declaraciones debido a lo ocurrido.

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