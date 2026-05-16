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Louis Tomlinson, que esta noche se presentará en el , en el Autódromo Hermános Rodríguez, en la Ciudad de México, regresará a México en 2027 para ofrecer su primera fecha como solista en el Estadio GNP, recinto de la Ciudad de México que ya había visitado anteriormente.

Fue hace 14 años, cuando se encontraba en el punto más alto de popularidad con One Direction, que la boyband británica conquistó a los mexicanos en el entonces Foro Sol, un escenario que, al igual que el cantante, ha evolucionado con el paso del tiempo.

Para el concierto programado para el 10 de abril, Louis afirma que nunca imaginó alcanzar este momento después de la separación del grupo, pero reconoce que sus fans han sido fundamentales en su carrera en solitario.

“Nunca imaginé que esto podría suceder, volver al lugar en el que toqué con One Direction como solista es gracias a los fans, al apoyo que puedo entrar en lugares tan grandes como este”, dijo en rueda de prensa.

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Continuando con el cariño hacia sus seguidores, Tomlinson aseguró que, al estar presente en la vida de millones de personas desde antes de cumplir los 17 años, siente que, aunque no puede conocer personalmente a cada uno, ellos probablemente lo conocen mejor que él mismo.

"How Did We Get Here? Tour" es el nombre de la gira con la que el exintegrante de One Direction llegará al Estadio GNP. El tour comparte nombre con su más reciente álbum como solista, material que fue grabado en Costa Rica.

La decisión de realizar el proyecto lejos de su natal Inglaterra respondió a la necesidad de aislarse creativamente y enfocarse por completo en ofrecer lo mejor de sí en las canciones que conforman el disco.

Venta y preventa para Louis Tomlinson en CDMX

La preventa para el concierto de Louis Tomlinson en el Estadio GNP iniciará el 25 de mayo de 2026 con la "Artist pre-sale", seguida por las fases "Beyond" y "Priority" los días 26 y 27 de mayo.

En cuanto a la venta general, comenzará el 29 de mayo a las 14:00 horas, aunque previamente se realizará la preventa Banamex, programada para el día 28, por lo que se espera una alta demanda y rápida venta de boletos.

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