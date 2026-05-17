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One Direction volvió a cautivar a las directioners mexicanas al menos por un momento cuando Louis Tomlinson interpretó “Night Changes” durante su participación en el .

Con un conjunto deportivo y lentes negros, el cantante subió al escenario para una cita con sus seguidores, tras casi dos años desde su última visita a México.

Las fallas técnicas cortaron el show de Louis Tomlinson en el festival, aunque esto no le impidió llevar a las lágrimas a los miles que se dieron cita para verlo.

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Mientras el británico se encontraba en el escenario en uno de los momentos de mayor euforia de la noche, tuvo que pedir disculpas para arreglar un percance con sus audífonos in ear.

“Vamos a parar un poco, hay unas fallas técnicas. Lo voy a decir otra vez, estoy tan agradecido, lo amo carajo, estoy muy lejos de casa y me hacen sentir muy bien, gracias por eso”, dijo.

“Lemonade”, “On fire” y “Out of my system” fueron algunas de las canciones con las que se presentó antes de hablar por primera vez con sus fans que soportaron lluvia y frío para verlo.

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Louis Tomlinson en Tecate Emblema 2026. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Louis Tomlinson en Tecate Emblema 2026. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Ciudad de México, déjenme empezar por decir que amo a su país, es jodidamente genial que me inviten a estos festivales, los amo, esta es una sentimental”, dijo antes de “Saturdays”

En un show sobrio, con algunos destellos bailables, pero emotivo al punto del llanto fue que Louis pasó más de la mitad de su tiempo sobre la tarima antes de hacer explotar el ambiente.

Luces, pirotecnia y un setlist con sus canciones más bailables llegaron “Imposter”, “Kill my mind”, “Face the music” y “Silver tongues”, aunque todavía quedaba una sorpresa más.

Luego de anunciar su última canción, Tomlinson bajó del escenario para convivir un poco más de cerca con la gente, abrazos, choques de mano y lágrimas fueron la mezcla con la que el ex One Direction concluyó su participación.

Aunque el cansancio ya es evidente en las 45 mil 378 personas que asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez, los ánimos no bajan a la espera de los Jonas Brothers y Lost Frequencies.

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