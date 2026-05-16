Joe Jonas ya comenzó a calentar motores para su presentación en el Tecate Emblema este 16 de mayo, y lo hizo al ritmo de “Vaquero”.

A través de TikTok, el integrante de Jonas Brothers compartió un sensual video lleno de guiños “mexa”.

Con el remix de la reguetonera Bellakath sonando de fondo y frases como “Mami, dime vaquero”, Joe aparece mirando directamente a la cámara mientras disfruta de la música.

Durante el clip, el cantante hace movimientos con las manos simulando que sostiene una soga, mueve la cadera y poco a poco gira hasta quedar de espaldas, con la Ciudad de México en el fondo de la escena.

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El intérprete de Waffle House también sacó a relucir su emoción por reencontrarse con el público mexicano. “Hoy es la noche Méxicooo”, escribió junto a la publicación.

Foto: Captura TikTok.

Los Jonas Brothers serán los encargados de cerrar el escenario Tecate Main Stage en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su presentación está programada para las 12 de la noche y concluirá a la 1:30 de la madrugada.

Los también actores celebran actualmente 20 años de carrera con su gira Greetings From Your Hometown, con la que además promocionan su séptimo álbum.

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El cartel preparado para el primer día del festival incluye a Christian Chávez, Anasof, JotDog, Mika, Cazzu, Louis Tomlinson, LP, Lost Frequencies y RuPaul, entre otros artistas.

Fans bromean con Joe Jonas por bailar “Vaquero”

Las seguidoras del cantante llenaron la publicación con comentarios sobre lo divertido que les parecía verlo interactuar de esa manera con ellas.

“Este Joe latino nos está enamorando el cuádruple”, escribió una usuaria.

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“Por favor, nunca le quiten el teléfono” y “Nunca le quiten el internet, por favor”, estuvo entre los comentrios más recurridos.

“Nadie apague su brillo”, comentó otra persona, mientras alguien más resumió diciendo: “Es como estar soñando con 40 de fiebre”.

Otros usuarios aprovecharon para darle la bienvenida al país con mensajes como: “Bienvenido a México, bebé” y “Eso bebé, alócate”.