El segundo día del Tecate Emblema ya comenzó y los fans están listos para ver, en primera fila, a artistas como Kenia Os, Gloria Trevi y Paris Hilton, quienes encabezan el elenco de esta noche.

Desde antes de las 15:00 horas, los primeros asistentes empezaron a llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, luciendo divertidos outfits, coloridos maquillajes y la mercancía de sus cantantes favoritos.

Algunos, incluso; decidieron recorrer cientos de kilómetros desde otros estados de la República, tal es el caso de Rocío, Maite y Abril, quienes llegaron de Puebla con la única intención de poder cantar junto a las HA*ASH.

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"Son un poquito más de antaño, de la vieja escuela”, reconocieron las amigas sobre las hermanas; sin embargo, la experiencia que tiene sobre el escenario, los éxitos que han hecho de sus canciones y la energía que proyectan son razones de fuerza para preferirlas sobre otras artistas más actuales, como Zara Larsson.

América y Eder son otros de los fans que optaron por la aventura. Ellos viajaron desde Cuernavaca para vivir una velada inolvidable.

Aunque es la primera vez que asisten al festival, ya tienen experiencia con eventos de otros géneros, así que las expectativas son altas.

“Es una experiencia cañonsísima. Venir con amigos o saber que vas a ver tus artistas... convivir con la gente, es increíble” explica América.

Para este segundo, y último día de actividades, las figuras más esperadas son las de Kenia Os, Gloria Trevi, Larsson y la Dj e influencer, Paris Hilton quien cerrará con broche de oro el escenario principal.

Pese a que el sol todavía no ha cedido, la afluencia es mayor comparada con el primer día, por lo que se espera que se superen las 45 mil personas que se dieron cita para escuchar a Cazzu y los Jonas Brothers.

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