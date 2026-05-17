La lluvia cayó, los horarios se movieron y aun así los fandoms resistieron. Directioners, rebeldes, seguidores de Cazzu y jonatics caminaron entre escenarios del Tecate Emblema 2026, donde el pop, la nostalgia y el trap convivieron bajo un cielo que por momentos puso a prueba a los más fieles.

Los primeros en marcar territorio fueron los directioners. Cerca de las 21:50 horas, Louis Tomlinson, el británico de cabello castaño y pasado en One Direction, apareció en el escenario principal después de que una espiral azul se dibujara en las pantallas y un video mostrara apenas una silueta entrando a un auto.

La cantautora oaxaqueña ANASOF recibió a los asistentes con su show en el escenario Park Stage. Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Para cuando llegó su turno, la lluvia ya había cedido y la noche acompañaba: fría, pero no tanto como para obligar a sacar los suéteres. Los impermeables, antes indispensables, colgaban ya de algunos brazos.

Entre el público había una mezcla de calma y ansiedad. La espera por el exOne Direction tensó el ambiente hasta que arrancó la música y él salió sin mediar palabra.

Fanáticos de distintos países ondearon sus banderas con orgullo durante las presentaciones de los artistas. Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Momento brit pop

Con un look de brit pop, gafas oscuras y un conjunto deportivo, lanzó “Lemonade” y “On fire”, mientras miles de fans coreaban, gritaban y levantaban los brazos con cada explosión de pirotecnia que iluminaba el cielo sobre el Autódromo. Entonces, finalmente hizo una pausa.

El cantante británico Louis Tomlinson puso a bailar a sus fans con los temas “Lemonade” y “On fire”. También se puso sentimental y pronunció su amor por México antes de interpretar “Saturdays”. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

“Ciudad de México, déjenme empezar por decir que amo a su país, es jodidamente genial que me inviten a estos festivales, los amo, esta es una sentimental”, dijo antes de cantar “Saturdays”.

Con las manos en el aire y algunas lágrimas asomándose en los rostros, los fans acompañaron el tema. Aunque el público era menor al que minutos antes había despedido a la argentina Cazzu, la intensidad de los gritos y los coros hacía recordar los años en que One Direction dominaba la escena internacional.

Cazzu dedicó su tema “La cueva" aquellos con el corazón lastimado y los puso a bailar con “Brinca”. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Hubo quienes lo seguían desde los años de One Direction, pero también quienes corearon sus canciones solista con la misma intensidad, entre gritos, celulares en alto y algunos rostros llorosos. La entrega del público dejó buen precedente para el concierto que el británico dará en 2027.

Trap y nostalgia

Cazzu tomó antes el escenario con tambores, malambo y un grupo de bailarinas que asemejaban un escuadrón de Adelitas.

Vestida de negro, con la seguridad de quien sabe dominar la tarima, abrió con “Vidala del Crispín” tras un retraso provocado por la lluvia, mientras sus fans se apretaban y le gritaban: “¡Jefa!”.

La argentina mezcló romanticismo y trap, agradeció al público por resistir el clima y dedicó “La cueva” a quienes tenían “el corazón lastimado”.

En su debut en el festival, Christian Chávez alzó la voz por la comunidad LGBT+ y la tolerancia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Antes, Christian Chávez encendió la nostalgia de RBD, algunos con playeras, carteles y canciones aprendidas desde los años 2000.

“Ya que se pongan de acuerdo, güey, no puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”, dijo.

La fiesta continuó y los jonatics esperaban a los Jonas Brothers en torno a la medianoche.

Los fans de Cazzu llevaron mensajes alusivos a su tema “Jefa”, en apoyo a la cantante argentina. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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