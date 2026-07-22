Kevin y Derrick, hermanos mayores de Chadick Boseman (1976 - 2020), están en búsqueda de que la viuda del actor, Taylor Simone Ledward Boseman, ya no sea la responsable de administrar la herencia del progagonista de "Black Panther", pues alegan que ha hecho un mal uso de esa posición.

"TMZ" tuvo acceso al documento que los hermanos Boseman entregaron al Tribunal de Los Ángeles, el cual, aparentemente, cuenta con documentos y evidencias que respaldarían el deseo de que su cuñada, Taylor Simone, sea distituída del cargo de adminsitradora del patrimonio de Chaddick, fallecido a los 43 años.

A poco de que se cumplan seis años desde el deceso del actor, sus hermanos alegan que su viuda no ha dado razón del estado en que se encuentra el patrimonio de Chadwick.

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Para los Boseman se trata de una falta grave, ya que, en 2022, se hizo de conocimiento de la familia y allegados al actor que, el 50 por ciento del patrimonio de Chadwick debía ser dirigido a sus progenitores, ambos aún con vida, Carolyn y Leroy Boseman, mientras que el resto pasaría a ser dominio de Ledward, pero la joven no ha entregado la parte que corresponde a la madre y padre del intérprete.

De acuerdo con la información difundida por el medio internacional, la herencia de Chadwick está conformada por regalías y derechos de autor de las películas en que apareció, así como de derechos relacionados a su imagen, inversiones, pólizas, cuentas bancarias y pertenencias personales.

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Para Kevin y Derrick es de importancia capital que su cuñada transfiera a sus progenitores una póliza de seguros de cuidados médicos, aplicadable a largo plazo pues, temen que cualquiera de los dos padezca alguna enfermedad, o necesite de una eventual atención hospitalaria y, ninguno de ellos, cuente con el acceso a ella, a pesar de que deben ser beneficiados con la misma.

Kevin y Derrick Boseman, hermanos mayores de Chadwick Boseman (QEPD). Foto: Instagram

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De que el Tribunal atienda a la petición de los hermanos Boseman, Taylor Simone Ledward Boseman quedaría impedida de firmar contratos relacionados al patrimonio del actor, sin contar con una aprobación previa de su familia política, así como se vería obligada a repartir los bienes restantes de la herencia, como pagar el dinero que han invertido en el proceso legal.

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