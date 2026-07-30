Este miércoles 29 se julio se estrenó en cines de México la nueva película del MCU, "Spider-Man: Brand New Day", dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por el actor Tom Holland, situada cuatro años después del último filme.

La película retoma los acontecimientos vistos en Spider-Man: No Way Home, luego de que el hechizo del Doctor Strange se saliera de control, cuando el mundo olvidó la identidad del joven héroe para evitar el colapso del multiverso.

El héroe regresará para enfrentar el mundo de una perspectiva distinta. La cinta debutó con un 90% de aprobación por parte de la crítica especializa y un 98% de puntuación de la audiencia, en la plataforma de Rotten Tomatoes.

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Esta imagen, difundida por Sony Pictures, muestra a Tom Holland en una escena de "Spider-Man: Brand New Day". Sony Pictures vía AP.

¿Qué pasa si buscas Spider-Man: Brand New Day?

Los seguidores del MCU y El Hombre Araña tienen un nuevo motivo para visitar Google, pues al buscar el título de la película "Spider-Man: Brand New Day", el buscador despliega una animación especial que celebra el estreno del filme.

Se trata de un guiño oculto o sorpresa interactiva que aparece junto a los resultados de búsqueda. Al activarlo, Spider-Man entra en escena lanzando su característica telaraña, en un guiño al personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

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La animación muestra al héroe arácnido columpiándose en su telaraña desde la parte superior de la pantalla de resultados. Al pasar sobre las letras en la pantalla, el personaje pondrá de cabeza todas las palabras del escritas en el buscador.

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La animación se activa al presionar el botón con una telaraña en el buscador. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo ver esta animación en Google?

Para disfrutar del homenaje basta con ingresar a Google desde un navegador o la aplicación oficial y escribir "Spider-Man: Brand New Day" o simplemente "Spider- Man en la barra de búsqueda, luego da clic en "buscar".

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Una vez que aparezcan los resultados, se mostrará un ícono temático, con la imagen de una telaraña. Al presionarlo, se activará la animación inspirada en el popular superhéroe, ofreciendo una experiencia interactiva para los fanáticos.

Este tipo de animaciones son una tradición de Google para conmemorar estrenos de cine, aniversarios o acontecimientos relevantes de la cultura popular, permitiendo que los usuarios descubran estas funciones ocultas mientras exploran.

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