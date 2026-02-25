El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sorprendió este miércoles al salir de Palacio Nacional y caminar por la calle Moneda, en el Centro Histórico, donde saludó a transeúntes y accedió a tomarse fotografías con ciudadanos, acompañado únicamente por un dispositivo de seguridad discreto.

Cabe mencionar que, este día es el cumpleaños número 44 del encargado de la seguridad pública del país.

La escena resultó poco común, ya que el funcionario federal suele ingresar y retirarse del recinto histórico por la calle Corregidora, a bordo de camionetas blindadas y con un fuerte despliegue de escoltas, derivado de las responsabilidades y riesgos inherentes a su cargo.

El gesto ocurre días después de los hechos violentos registrados el pasado domingo, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado uno de los principales generadores de violencia en el país.

Sin emitir declaraciones a la prensa, García Harfuch se dirigió hacia la zona del Templo Mayor, en el Zócalo capitalino, donde continuó su recorrido entre visitantes y curiosos.

