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, encabeza el ranking de los presidentes de Latinoamérica presentado por la CB Global Data, siendo la en la lista de marzo de 2026.

De acuerdo con la medición, los tres presidentes que ocupan los primeros tres lugares como mejor evaluados por su imagen positiva son:

  1. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, con un 72.3%
  2. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 71.8%
  3. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con 58.7%
Datos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum que la posicionan a la cabeza del ranking de presidentes mejor valorados en Latinoamérica. Foto: CB Global Data
Datos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum que la posicionan a la cabeza del ranking de presidentes mejor valorados en Latinoamérica. Foto: CB Global Data

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En contraste, los jefes de Estado con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son:

  • Daniel Noboa, de Ecuador, con 33.5%
  • Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26.4%
  • José María Balcázar, de Perú, 25.2%

Cabe destacar que Luis Abinader registró el mayor crecimiento en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, con +3,9 puntos porcentuales; , presidente de Argentina, presentó la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.

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Esta es la posición de cada presidente, respecto a la medición:

La Presidenta ocupa el primer lugar en el ranking de presidentes mejor valorados en Latinoamérica de marzo 2026. Foto: CB Global Data
La Presidenta ocupa el primer lugar en el ranking de presidentes mejor valorados en Latinoamérica de marzo 2026. Foto: CB Global Data

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