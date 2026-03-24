“Nadie está exento de la ley”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante supuestos encuentros de sacerdotes con personas integrantes de la delincuencia organizada.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el libro de Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo, quien en su libro supuestamente habla de estos nexos.

“Si se comete un delito, aunque seas sacerdote, aunque seas policía, aunque seas servidor público, pues tienes que cumplir con la ley. Si en este caso hubo una falta a la ley, que habría que ver si está tipificada o no, tendría que levantarse una denuncia”, mencionó al referir que no ha leído el libro.

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“Nadie está exento de la ley, nadie. Ahora, hay que ver si hubo un delito o no porque no todo está tipificado como delito. No sé si hablar con una persona es un delito o no es un delito, ya tendrá que investigarlo las Fiscalías a las que les corresponda.

“Nadie está exento de la ley, esa es la virtud de la reforma de Juárez, nadie está exento de la ley, nadie”, reiteró.

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