Ante las declaraciones del historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, sobre la conquista, el mestizaje y el papel de España para la construcción de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que está equivocado y que el país tiene buenas relaciones con el pueblo español.

“Está equivocado, nosotros tenemos muchas relaciones con el pueblo español. Mucha. Bueno, México fue solidario con la República Española, como ningún pueblo. El gigante, como digo yo, el general Lázaro Cárdenas, ha habido grandes presidentes en México. Uno de ellos, el general Lázaro Cárdenas”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, la mandataria destacó la carta que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador a España para que ofrecieran disculpas por los hechos ocurridos en la conquista. Y afirmó que el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

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“¿Saben quién es el asesor de esta mujer? Felipe Calderón. ¿Qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella. Está como Gil Zuarth que ayer en Fox News dio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde la sacó. Primero, ¿qué hacen en Fox News allá en Estados Unidos? Para empezar, o sea, quieren ganar votos allá, si van a competir aquí, ¿no? ¿Qué hacen en los medios de comunicación de Estados Unidos?”, cuestionó.

Al ser cuestionada si su gobierno buscará que España pida perdón a México, la mandataria contestó:

“Se ha dado un paso y hay que seguir hacia adelante, hay que ver. Pero yo creo que es importante lo que significa el perdón. Y fíjense, contra el rey se le vino la derecha con lo que dijo y eso que fue apenas al hablar de abusos que hubo durante la conquista”, expresó Sheinbaum Pardo.

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La Jefa del Ejecutivo puntualizó que Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de Futbol 2026, envió una invitación al rey de España, Felipe VI, para que asista a la inauguración de este evento, al igual que a todos los mandatarios con los que México tiene relación.

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