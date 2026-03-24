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Elementos del y de la Guardia Nacional (GN) aseguraron material bélico en el municipio de .

Los efectivos localizaron cuatro armas largas, una granada, 15 cargadores, 490 cartuchos y un vehículo.

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La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades, para continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

La dependencia resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron material bélico en el municipio de Moris, Chihuahua (24/03/2026). Foto: Especial
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