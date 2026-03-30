Lo que parecía una compra acordada por internet terminó en un asalto con arma de fuego para una familia que buscaba adquirir una camioneta en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, la huida de los presuntos responsables duró poco: fueron alcanzados y detenidos tras una persecución que concluyó en Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte policial, todo comenzó cuando el comprador, acompañado de su esposa e hija, llegó a una cita en la colonia San Juan de Aragón. Ahí, en lugar de concretar el trato, fueron sorprendidos por dos hombres armados que los amagaron y les arrebataron el dinero en efectivo que llevaban, además de sus teléfonos celulares.

Los agresores escaparon a bordo de un automóvil negro, pero la denuncia inmediata y el apoyo de las cámaras del C2 Norte permitieron seguirles el rastro prácticamente en tiempo real. Fue así como policías lograron ubicarlos en calles de la colonia Centro, ya en la alcaldía Venustiano Carranza.

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En ese punto, los oficiales les cerraron el paso y, tras una revisión preventiva, encontraron un arma de fuego y varios teléfonos celulares. La víctima no dudó en señalarlos directamente como los responsables del asalto.

Los detenidos son dos hombres, de 46 y 52 años, y una mujer de 36. Según información oficial, los dos sujetos cuentan con antecedentes penales: uno de ellos con ingresos por robo con violencia y homicidio, y el otro con varios registros por distintos tipos de robo a lo largo de los años.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El caso vuelve a encender la alerta sobre los riesgos de concretar compras de vehículos a través de redes sociales, una modalidad que, en los últimos años, ha sido aprovechada por delincuentes para enganchar a sus víctimas.

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