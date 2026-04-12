La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo, en causas penales diferentes, vinculación a proceso en contra de dos personas identificadas como Óscar “N” y Diana “N”, por su presunta participación en el delito de transporte de marihuana y metanfetamina, respectivamente.

En un comunicado, detalló que ambos casos iniciaron en atención a denuncias recibidas por la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en las que anónimamente se reportó que pasajeros de autobuses de distintas empresas de transporte viajaban con droga oculta en las maletas.

De acuerdo con la FGR, en el primer asunto elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron a la carretera Internacional México 15D, a la altura del poblado de Villa Unión en Mazatlán, Sinaloa, donde fue detenido Óscar “N”.

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En esta primera acción fueron asegurados 21 kilos 862 gramos de marihuana, así como un teléfono celular.

Sobre la mujer, la Fiscalía General de la República indicó que los elementos policías detuvieron a Diana “N” en la carretera Internacional México 15D, tramo Tepic, en Mazatlán, a la altura del poblado San Miguel de la Atarjea, Escuinapa, en el estado.

En este operativo se aseguraron 20 kilos 87 gramos de clorhidrato de metanfetamina, según lo reportado por las autoridades.

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Tanto Óscar “N” como Diana “N”, así como la droga incautada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, quien aportó datos de prueba para la vinculación a proceso de los individuos.

Por este posible ilícito, ambos recibieron como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; en el proceso del sujeto, el juez otorgo dos meses para la investigación complementaria y en el de Diana “N”, tres meses para el cierre de la investigación.

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