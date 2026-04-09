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Celaya, Gto.- El , de 27 años, fue encontrado sin vida; estaba desaparecido desde el 31 de marzo de 2026, en el municipio de .

Su familia denunció ante la que “Boru” desapareció en la colonia Los Naranjos de Celaya, en donde tenía su domicilio.

La desaparición del arquero provocó la movilización de familiares, amigos y deportistas, y la colocación de fichas con su fotografía y datos de identidad, y a la vez que compartieron sus fotografías y el registro de la Alerta Amber.

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"Boru" estaba desparecido desde el 31 de marzo en Celaya, Guanajuato. Foto: Especial.
"Boru" estaba desparecido desde el 31 de marzo en Celaya, Guanajuato. Foto: Especial.

“Boru”, destacado en el futbol amateur y el ámbito profesional, fungió como maestro de educación física.

La comunidad futbolera expresó consternación por la localización de Óscar Adrián fallecido, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene en reserva los datos de localización y causa de muerte.

“El arco se queda vacío, pero tu recuerdo lo llena”, posteó Talacha Deportes en un mensaje de solidaridad con la familia del destacado portero.

“Se nos adelantó un grande del fútbol de barrio, de esos que no solo atajaban balones, sino que también se ganaban el respeto de todos dentro y fuera de la cancha”, posteó en sus redes sociales

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dmrr/cr

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