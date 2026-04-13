Este lunes 13 de abril arranca la distribución de pagos de dos becas para el Bienestar, el programa del Gobierno de México destinado al apoyo de distintos sectores del país. Se trata de la Beca Benito Juárez y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyos montos benefician a estudiantes de educación media superior y alumnos de educación superior en el país.

Aquí te compartimos todos los detalles sobre la fecha que te corresponde recibir tu pago de acuerdo a tu primer apellido:

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Arranca entrega de Beca Benito Juárez

Becas Benito Juárez. Foto: Archivo

La Beca Benito Juárez está dirigida a todas las y los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo consiste en la entrega de mil 900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar. Recuerda que recibirás en total 3 mil 800 pesos de los bimestres enero-febrero y marzo-abril:

Consulta aquí el calendario para conocer el día que te corresponde recibir el pago que corresponde a este bimestre:

Lunes 13 de abril: A y B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

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Inicia deposito de beca Jóvenes escribiendo el futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Foto: Archivo

La beca Jóvenes escribiendo el futuro está dirigida a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.

El monto consiste en 5 mil 800 pesos bimestrales, es decir, podrás tener la beca durante los 10 meses del ciclo escolar.

La entrega del pago se realizará de acuerdo a la inicial de tu primer apellido. Consulta el calendario para ubicar qué día te corresponde recibir tu dinero correspondiente a este bimestre:

Lunes 13 de abril: A y B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

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Ubica tu Banco del Bienestar más cercano para retirar tu beca

Para ambas becas del Bienestar es importante destacar que los montos otorgados serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar. Dicha tarjeta se utiliza en las 3 mil 49 sucursales del Banco del Bienestar que operan en las 32 entidades del país.

Para ubicar el Banco del Bienestar más cercano a ti, puedes consultar el siguiente mapa interactivo:

Ubica tu Banco del Bienestar más cercano

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