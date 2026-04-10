Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su pago HOY, 10 de abril?; checa aquí

La Beca Rita Cetina, destinada a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de primaria o secundaria en México continúa realizando los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril de 2026.

Este programa, impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pretende reducir el índice de deserción escolar en el nivel básico por falta de recursos económicos entre las familias mexicanas .

La beca otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por cada estudiante registrado, más 700 pesos adicionales por cada alumno de la misma familia inscrito en el mismo nivel escolar.

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Beca Rita Cetina 2026: conoce quiénes reciben su pago este viernes 10 de abril. Foto: Imagen generada con IA

¿Quién recibe su pago de la Beca Rita Cetina HOY, 10 de abril?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la SEP y la CNBBBJ, este viernes 10 de abril reciben su pago las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".

Los depósitos se realizan directamente a las tarjetas entregadas a cada familia y el dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o utilizado pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.

La dispersión de estos pagos de la Beca Rita Cetina, correspondientes al bimestre de marzo-abril, comenzó el pasado miércoles 1 de abril y alcanzará la cobertura completa de derechohabientes el próximo jueves 16 de abril.

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Los pagos de la Beca Rita Cetina se realizan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de las familias. Foto: Generada con IA

La próxima semana se llevarán a cabo los últimos cuatro días de depósitos, los cuales se realizarán en el siguiente orden:

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P

y Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado

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