Artemis II: ¿a qué hora llega la misión de la NASA a la Tierra HOY, 10 de abril?; conoce el proceso de amerizaje

Artemis II, la misión histórica de la NASA que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a explorar el lado inédito de la Luna sobre la nave Orion en un viaje hacia el espacio profundo de 10 días, regresa al planeta Tierra HOY.

Esta misión espacial es la primera del programa Artemis que cuenta con una tripulación y no solo se convirtió en el lanzamiento que regresó a la humanidad a la exploración espacial (tras más de 50 años), sino que ha abatido un récord de distancia, convirtiéndose oficialmente en el vuelo tripulado que más lejos ha viajado de la Tierra en toda la historia, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta.

Esta travesía, que mezcla la ciencia en su máximo esplendor, la ingeniería extrema y la memoria histórica, establece las bases para futuros alunizajes y una promesa que vuelve a latir en la humanidad: regresar a la Luna como el comienzo de la exploración espacial profunda.

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Tripulación de Artemis II durante videoconferencia con el control de misión de la NASA rumbo a la Luna. Foto: AP.

¿A qué hora regresa Artemis II a la Tierra HOY, 10 de abril?

La misión Artemis II de la NASA regresará al planeta Tierra este viernes 10 de abril y su aterrizaje está programado para que ocurra alrededor de las 8:07 PM, hora del este de Estados Unidos; es decir, aproximadamente a las 6:07 PM en el horario del centro de México.

En su último día completo en el espacio, los astronautas de la misión comenzaron a prepararse para el regreso al planeta repasando los procedimientos de reentrada y amerizaje, así como probándose las prendas de compresión que tienen el objetivo de evitar mareos provocados por su regreso a la gravedad terrestre.

¿Cómo será el amerizaje de Artemis II?

De acuerdo con la NASA, el módulo de tripulación y el módulo de servicio se separarán unos 40 minutos antes de que la nave Orión alcance las capas superiores de la atmósfera terrestre. La cápsula tripulada girará para que su escudo térmico absorba el impacto de las intensas temperaturas y mantenga en el interior a los astronautas a salvo.

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Así será el regreso a la Tierra de Artemis II tras 10 días en el espacio profundo. Foto: NASA vía BBC

En caso de ser necesario, una maniobra final de ajuste de trayectoria afinará el ángulo de vuelo unos 16 minutos y medio antes de entrar en la atmósfera.

Rick Henfling, Director de Vuelo de Artemis II, explicó que la nave Orión alcanzará la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros sobre la superficie terrestre y "ahí es donde empieza lo bueno". Señaló que desde la entrada en la atmósfera hasta que los astronautas americen en el océano Pacífico transcurrirán apenas 13 minutos.

Se espera que 24 segundos después de la reentrada, la cápsula tenga un apagón de comunicaciones con la Tierra durante seis minutos. Según Henfling, una vez finalizado ese apagón de seis minutos, Orion se encontrará a unos 46 kilómetros de la superficie y seguirá descendiendo a gran velocidad.

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Paracaídas que reducirán la velocidad de descenso de la cápsula Orion para el amerizaje de la misión Artemis II. Foto: NASA

"Para entonces estaremos a unas pocas decenas de kilómetros del punto de amerizaje. Y ahí nuestra atención se centrará en el despliegue de los paracaídas", explicó en rueda de prensa.

Los primeros paracaídas que se desplegarán se llaman "piloto" y están diseñados para estabilizar y frenar la nave antes de que se desplieguen los tres paracaídas principales, lo que ocurrirá a un kilómetro 800 metros de altitud y reducirá la velocidad de la nave y de sus cuatro ocupantes para lograr un suave amerizaje, a unos 32 kilómetros por hora sobre el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

Después del amerizaje...

El módulo de tripulación puede aterrizar en posición vertical, boca abajo o de lado. Una vez sobre el agua, un sistema de cinco bolsas de aire de color naranja, se inflará alrededor de la parte superior de la nave espacial y girará la cápsula hasta colocarla en posición vertical, para que la tripulación pueda salir de forma segura.

Aproximadamente dos horas después del amerizaje, la tripulación será extraída de la cápsula Orion y trasladada vía helicóptero al buque USS John P. Murtha, donde se someterán a evaluaciones médicas, antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Bolsas de aire que estabilizarán la cápsula de Orion para que los astronautas puedan descender de forma segura. Foto: NASA

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La NASA ofrecerá la transmisión en vivo del proceso de regreso a la Tierra y el amerizaje de Artemis II a través de su canal de YouTube o del portal NASA+.

La cobertura comenzará a las 4:30 (horario del centro de México) y la puedes ver AQUÍ.

La NASA compartió nuevas imágenes captadas por los astronautas de la misión Artemis, que HOY, 10 de abril, debe amerizar en el océano Pacífico. Foto: NASA

*Con información de Dann Silva.

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