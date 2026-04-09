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El programa del Estado de México apoya la autonomía económica de las mujeres de 18 a 59 años que se encuentran en condiciones vulnerables. Por este motivo, durante la convocatoria del mes de abril se agilizó el ingreso a las personas que cuentan con folio de pre-registro.

El objetivo de este programa busca cubrir a la población objetivo en los 125 municipios del . Por ello, si aplicas durante las convocatorias previas, el número de folio será la clave para recibir el apoyo económico de $2,500 pesos bimestrales.

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Mujeres con Bienestar Estado de México. Foto: Cuartoscuro
Mujeres con Bienestar Estado de México. Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es el último día para inscribirse a la Pensión Mujeres con Bienestar Edomex?

La convocatoria para inscribirse al apoyo, se encuentra a punto de expirar, por ello los Servidores del Pueblo se encuentran visitando con brigadas especiales algunos puntos estratégicos, además de brindar atención en los Centros de Distribución Edomex.

Si te encuentras en lista de espera para recibir el apoyo, deberás acudir al CEDIS más cercano para continuar con la inscripción hasta el día viernes 10 de abril con documentos oficiales para actualizar tus datos

Para esta etapa del proceso será necesario presentar original y copia de lo siguiente documentación:

  • Identificación Oficial
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Folio de pre-registro
  • 2 números telefónicos para contacto
Así puedes ser beneficiaria de este programa. Foto: Especial
Así puedes ser beneficiaria de este programa. Foto: Especial

¿Quiénes se pueden registrar al apoyo Mujeres con Bienestar en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Estado de México, durante la convocatoria de Mujeres con Bienestar, las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Residir en el Estado de México
  • Tener entre 18 y 59 años
  • Haber completado su pre-registro en convocatorias anteriores (2023, 2024)
  • Contar con número de folio

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dcs

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