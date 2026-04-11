La presidenta Claudia Sheinbaum elogió la labor que se hace en Tamaulipas, al asegurar que se consolida como un aliado estratégico de la soberanía nacional a través de proyectos de alto impacto social desarrollados en el gobierno de Américo Villarreal Anaya (Morena) y el talento de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En conferencia de prensa, destacó que Tamaulipas es ejemplo de cómo la investigación académica se traduce en soluciones reales para los desafíos actuales del país.

“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas. En algunos casos tenemos colaboración conjunta; en otros, tienen que participar en las convocatorias, pero es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo”, expresó.

La Presidenta mencionó que entre los proyectos que han captado la atención a nivel nacional por su viabilidad y beneficio social, destacan cuatro:

“La modernización de una aeronave de la UAT con tecnología de punta para el monitoreo integral del golfo de México, y el desarrollo de la tortilla de sorgo, con la que se busca una alternativa nutritiva para optimizar los recursos agrícolas del estado”, destacó.

“Así como la exitosa implementación de una planta que convierte plásticos en combustible, un avance crucial para la economía circular. Y la tecnificación de la producción de carbón vegetal para dar valor agregado al trabajo de las comunidades rurales”, precisó.

La Mandataria especificó, ante el anuncio de un incremento presupuestal de 7 mil millones de pesos para ciencia y tecnología por parte de la Federación, que el gobierno de Tamaulipas intensificará las gestiones para atraer mayores recursos que permitan escalar estos proyectos en beneficio de toda la región.

“En particular, en Tamaulipas, tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tienen muchos proyectos muy innovadores que vale mucho la pena conocer”, precisó.

Además, se refirió al proyecto de respaldo a ganaderos en Sonora, Durango y Coahuila, y dijo que se está en pláticas con el gobernador para incorporar al estado.

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