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Un juez de control vinculó a proceso a José "N", señalado como integrante de , por el delito de en agravio de una pareja de comerciantes de la .

También le impuso la medida cautelar de y fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que las víctimas depositaban 20 mil pesos semanales a presuntos integrantes de Los Tanzanios, a cambio de no dañarlos y permitirles trabajar.

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Fue el pasado 15 de mayo cuando los comerciantes se negaron a seguir pagando y se resguardaron en una oficina; sin embargo, José y tres personas más ingresaron, mientras dos más vigilaban desde afuera, y tras agredir a las víctimas, les entregaron 300 mil pesos.

A pesar de la cantidad entregada, los agresores exigieron otros 700 mil pesos.

Policías de investigación que vigilaban en la zona dieron cuenta de los hechos, por lo que los sospechosos huyeron en dos camionetas, pero José fue retenido por los comerciantes y pudo ser detenido.

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Durante la audiencia, realizada el 18 de mayo de este año, el agente del Ministerio Público de la FGJ presentó entrevistas, grabaciones y las diligencias de reconocimiento a través de las cuales las víctimas identificaron al imputado, con lo que el juez lo vinculó a proceso.

De acuerdo con la FGJ Los Tanzanios son un grupo delictivo dedicado a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo, principalmente al oriente de la capital.

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JACL/cr

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