El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, descartó que la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre extorsión, que esta semana se prevé aprobar en comisiones, quite avances importantes que se obtuvieron con la reforma que ya habían avalado en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado morenista detalló que la iniciativa enviada por la mandataria homologa el Código Penal local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, pero, además, crea la figura del hostigamiento coercitivo para no perder los avances que se tienen y también castigar las tentativas de extorsión.

“Queremos hacer muy bien las leyes penales para que sean contundentes, porque en este tema va a ser severo el castigo. En el hostigamiento coercitivo queremos proteger la paz de las personas y queremos dar el contexto de que también alterar la paz de las personas, a través de esas tentativas de extorsión, no lo podemos permitir. Y entonces, ¿qué implica? Que ahí sancionemos también con agravantes este tema de las tentativas de extorsión”, apuntó.

Y añadió: “Entonces, ese instrumento legislativo nos parte en dos temas fundamentales: la propia extorsión como tal, pero ese fenómeno que se da como tentativa. “Si tú te fueras al delito de extorsión como tal, muchos asuntos o denuncias no tendrían atención jurídica, se quedarían como meros asuntos archivados o de seguimiento, y si esto de la tentativa la sacamos de la extorsión como tal y lo convertimos en hostigamiento coercitivo, ya es un delito autónomo”.

Aceptó que al homologar la Ley General con el Código Penal local se iban a dejar de aplicar figuras que hace dos años aprobaron, “por eso la jefa de Gobierno, al advertir cómo venía la situación a nivel nacional con la nueva ley general contra la extorsión, da un paso visionario a nivel nacional y crea precisamente este delito de hostigamiento coercitivo en vista de lo que tenemos que hacer, porque al final de cuentas el delito de extorsión, como fenómeno criminal, tiene un impacto”.

El legislador de Morena explicó que con el hostigamiento coercitivo se busca sancionar todas las tentativas de extorsión, como las llamadas que muchas veces generan un daño sicológico para las personas.

“Como quedan en tentativas, luego no se tienen muchos elementos para poder procesar a aquellas personas que ocasionan estas acciones… en este caso hacemos un delito autónomo como tal, el hostigamiento coercitivo, que significa que el simple hecho de que una persona le llame a otra persona para estarla amenazando o intimidando para que haga o deje de hacer algo o tenga un beneficio económico, ese simple hecho ya es el delito, no tiene que haber un tema material”, añadió.

Martínez Urincho comentó que esta semana estarían aprobando en la comisión que preside este dictamen para poder llevarlo al pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, el 31 de mayo.