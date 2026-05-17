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Por medio de su cuenta de TikTok la usuaria @ferf1_ denunció que el pasado 15 de mayo en la madrugada, su novio y ella fueron detenidos y agredidos por dos policías capitalinos en la avenida Luis Cabrera, en la alcaldía

La usuaria detalló que los elementos policiales atravesaron su unidad en medio de la calle para cerrarles el paso y posteriormente bajarlos del vehículo de forma violenta; explicó que el argumento de la detención era una acusación de atropellar a un elemento policial kilómetros atrás.

La ciudadana afirmó que tanto ella como su novio fueron con golpes, empujones y hasta un intento de llevarse a su novio en la patrulla sin argumentos válidos.

@ferf1_ LA POLICÍA DE CDMX CADA VEZ ESTÁ PEOR Y LA PREOCUPACIÓN MÁS GRANDE ES EL #mundial SUBIERE TODAS LAS PRUEBAS @Claudia Sheinbaum Pardo #denuncia ♬ sonido original - ferf1_

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En el video, @ferf1_ indicó que contaba con pruebas de lo ocurrido, que compartió en su cuenta, esto luego de que ella y su novio fueron acusados de atropellar a otro elemento policial.

De acuerdo con lo ocurrido, los señalaron que, al no querer pasar por el alcoholímetro, arrancaron y en el proceso se llevaron a un oficial que ya estaba siendo atendido por una ambulancia.

@ferf1_ adjunto el video de la acusación seguido del testimonio de otra oficial donde aseguró que no había ocurrido nada.

El video fue tomado por la familia de la ciudadana, luego de que estos acudieran en su ayuda.

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@ferf1_ Realmente graben todo, lleven cámaras a todos lados, en especial con los policías. #mundial #inseguridad #policia ♬ sonido original - ferf1_

Tras compartir las pruebas, usuarios reconocieron a los oficiales y denunciaron que también han sido víctimas de agresiones, extorsiones y otros delitos por parte de los elementos policíacos.

Del mismo modo, adjuntaron evidencia de los policías cometiendo la agresión.

SSC responde ante denuncia de policías agresores

Por su parte, la afirmó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos para abrir una carpeta de investigación.

Señaló que se va a contactar a los afectados, así como identificar a los elementos que los detuvieron, quienes serán citados a rendir su declaración.

mahc/LL

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