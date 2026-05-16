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Cinco personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas durante un ataque armado en una cancha de voleibol en el suroeste de , informó la policía, en medio de un estado de excepción y toque de queda que busca frenar la violencia criminal en el país andino.

El hecho violento ocurrió la noche del viernes cuando sujetos en dos motocicletas llegaron a una barriada de la ciudad costera Montecristi, en la provincia de Manabí, y abrieron fuego contra un grupo que se encontraba en una zona lateral de la cancha, declaró a la prensa la madrugada del sábado el mayor Christian Sarmiento, jefe policial de la localidad.

No se conocen las causas del ataque que está en investigación, indicó Sarmiento, ni se ha difundido si las víctimas tenían antecedentes penales.

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Las autoridades ecuatorianas atribuyen este tipo de ataques a una disputa entre bandas criminales vinculadas a carteles transnacionales de que pugnan por el control de territorio para el tráfico a través de sus puertos en el Pacífico.

Manabí es una de las provincias más peligrosas de la costa ecuatoriana donde operan organizaciones criminales como Los Choneros y , las dos más grandes del país.

La violencia no cesa en esa zona del país que al igual que otras ocho provincias se encuentra en estado de excepción que limita ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia y donde rige un toque de queda nocturno.

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De acuerdo con cifras oficiales, Ecuador, declarado en estado de conflicto armado interno desde 2024, registró 2 mil 509 homicidios entre enero e inicios de mayo, de los cuales el 88% (2.208) se concentran en la costa ecuatoriana.

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