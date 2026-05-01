La alcaldía magdalena Contreras aseguró que se registra una disminución en la percepción de la inseguridad en su población, con base a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, lo cual es un reflejo, aseguró, de las acciones realizadas en prevención del delito, proximidad policial y recuperación del espacio público.

Conforme a los datos de ENSU, la percepción de inseguridad en la demarcación pasó del 65.2 por ciento en diciembre de 2025 al 58.2 por ciento en marzo de 2026, una disminución de 7 puntos porcentuales en un trimestre.

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La alcaldía dijo que con lo anterior, Magdalena Contreras se consolida como una de las demarcaciones que han mejorado este indicador en la capital.

El edil Fernando Mercado subrayó que los cambios en la percepción se deben a una estrategia enfocada en la seguridad de los vecinos.

Foto: Especial

“Seguimos avanzando con paso firme en la construcción de entornos más seguros. Estos resultados reflejan el trabajo coordinado, cercano a la gente y basado en la prevención”.

La alcaldía mencionó que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha sido pieza clave en acciones como el fortalecimiento de operativos de seguridad y vigilancia, mejoras en los esquemas de proximidad policial, la recuperación de los espacios públicos y en la atención focalizada en zonas prioritarias.

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Por otro lado, el Gobierno de Magdalena Contreras agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por la coordinación y colaboración en materia de seguridad.

Aseguró que el trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México permitió reforzar la presencia institucional y la respuesta ante incidencias.

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