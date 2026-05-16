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Un juez de control vinculó a proceso a Donovan “N”, señalado como integrante del grupo delictivo "Los Malportados", por el delito de en agravio de tres personas, ocurrido el 29 de abril de 2026, dentro de la unidad habitacional Francisco Villa, en Azcapotzalco.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comunicó que Donovan habría amenazado con un a los tres sujetos, mientras uno de sus compañeros les disparó.

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Además, Donovan habría grabado el ataque con su teléfono celular antes de escapar con su acompañante a bordo de una motocicleta.

El sospechoso fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el 2 de mayo de 2026, en un despliegue en Azcapotzalco. Estaba en posesión de un arma de fuego y varias dosis de droga.

El joven fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde enfrenta un proceso por delitos contra la salud, mientras que se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por la portación de arma de fuego, al tratarse de un delito del orden federal.

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Las investigaciones por el triple homicidio permitieron que un agente del Ministerio Público obtuviera una orden de aprehensión en contra de Donovan, la cual fue ejecutada el 13 de mayo en el Reclusorio Norte.

La FGJ comunicó que a través de trabajos de inteligencia se estableció la posible relación del procesado con “Los Malportados”, célula delictiva investigada por delitos de alto impacto como extorsión, robo a transporte de carga, narcomenudeo y homicidio en diferentes zonas de la Ciudad de México.

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jecg/cr

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