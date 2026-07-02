"Estamos consternados y nos ha llamado la atención que la Fiscalía General de la República (FGR) haya hecho uso desmedido de la fuerza contra una persona que ha estado cooperando", comentó Alejandro Rosas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya.

Antes de entrar a su audiencia, el defensor dijo a medios de comunicación que a su clienta se le estigmatizó durante su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el cual fue esposada y fotografiada, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"¿Por qué? Porque siempre hemos cooperado, hemos sido muy respetuosos a las instituciones del Estado, no entendemos porqué esa ofensa contra una señorita", declaró.

Detienen a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (02/07/2026). Foto: Especial

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Agregó que bastaba con una llamada de teléfono o una notificación del Ministerio Público. "Se hubiera presentado como su hermano, su mamá, su papá a todo lo que han necesitado y yo hubiera actuado como siempre", concluyó.

¿De qué se le acusa a Gilda Lozoya?

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" este 2 de julio.

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De acuerdo con dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy, es acusada de haber fungido como prestanombres de una empresa con el fin de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según labores de esta Agencia, Lozoya Austin está relacionada con el caso Agronitrogenados y quedó a disposición de la autoridad judificial federal, quien decidirá su situación jurídica.

Con información de Manuel Espino

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Emilio Lozoya y su hermana, Gilda Susana Lozoya Foto: Archivo

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