Cambian por tercera vez de secretario de Salud

La que se está volviendo “la papa caliente” en Tamaulipas, nos cuentan, es la silla de la Secretaría de Salud estatal, pues recién presentó su renuncia la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, luego de que desde hace varias semanas se rumoraba su posible salida. Nos detallan que doña Adriana apenas duró en el cargo tres meses y medio, y en su lugar asumió Ricardo Guerrero Morales, quien se desempeñaba como titular de la Oficina del gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), aunque ya comenzaron las especulaciones sobre qué funcionarios va a llamar, mientras otros se preguntan ¿cuál es el parte médico de dicha dependencia, doctor?

Morena y PVEM en SLP “desenredan la maraña”

Donde “se podría desenredar la maraña”, nos platican, es en San Luis Potosí, pues parece que Morena y PVEM encontraron un “factor común” para ir juntos en la candidatura a la gubernatura. En los pasillos, nos detallan, comienza a cobrar fuerza el nombre del diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann (PVEM) como un perfil bien visto por Morena en el estado, al grado que su lideresa estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, admitió hace unos días que el Verde podría encabezar la alianza si eligen cualquier otro aspirante que no sea la senadora Ruth Miriam González Silva (PVEM) para respetar el principio contra el nepotismo, pero como reza el refrán, “del plato a la boca, se cae la sopa”. ¡Qué tal!

Tatiana Cluouthier hace “madruguete” a rivales

La que “tomó desprevenidos” a sus rivales en Nuevo León, nos comentan, fue la extitular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo (Morena), pues fue la única de las corcholatas a la gubernatura que recordó en sus redes sociales el aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Nos señalan que doña Tatiana aprovechó para presumir sutilmente “su carta fuerte” por haber estado en la coordinación de la campaña de don Andrés Manuel en 2018, como para recordarle a la militancia “su casaca”, lo que dejó a más de uno de sus rivales con el coraje atravesado. ¡Auch!

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