Xalapa.— La reportera y propietaria del portal de noticias Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado 2 de junio en el sur de Veracruz, fue asesinada por sus captores.

La Fiscalía General del Estado confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales, dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora.

“Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”, señala un comunicado de prensa.

Lee también Condenan a más de mil años de prisión a defraudador en Guanajuato; engañó a 107 personas con entregarles propiedades

La fiscalía informó que se ejecutaron 𝗼𝗰𝗵𝗼 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 en contra de presuntos responsables del delito de 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼. Foto: Fiscalía General del Estado

Aunque la fiscalía no dio mayores detalles, previamente se conoció que habían sido localizados restos humanos en un rancho del sur de Veracruz, donde agentes ministeriales ejecutaron un cateo.

La fiscalía informó que derivado del resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de los actos de inteligencia, a través de la Policía Ministerial se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión otorgadas por la autoridad judicial en contra de presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

[Publicidad]

Estas órdenes fueron cumplimentadas en contra de Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7 y Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias La Hiena, en el homicidio de la comunicadora.

Lee también Investigan desaparición de 6 jóvenes previo y después de su graduación en Jalisco; indagan reclutamiento del crimen organizado

También fueron aprehendidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes, de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

[Publicidad]

El organismo afirmó que en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional que, en próxima audiencia inicial, determinará su situación jurídica conforme a Derecho.

A principios de junio fue privada de su libertad la reportera, un hecho que causó conmoción porque fue videograbado el momento en el que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban. En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando con un mazo la puerta de aluminio; y mientras tratan de ingresar apuntaban las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan lo someten y cortan la grabación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.