A las 19:20 horas de ayer, el secreto finalmente se asomó. Las pantallas del Madison Square Garden se encendieron sobre un fondo rosa con un mensaje breve: “JUST&T MARRIED”.

Para entonces, Taylor Swift y Travis Kelce ya se habían dado el “sí” ante alrededor de mil invitados. Afuera, después de horas de espera, los seguidores de la cantante no habían visto a la novia, su vestido ni una sola imagen de la ceremonia pero se emocionaron.

La confirmación oficial llegó por medio del representante de Swift, quien informó a medios como People que la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs, ambos de 36 años, se casaron en el recinto de Manhattan.

Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia. La pareja prescindió de damas y padrinos tradicionales: Austin Swift acompañó a su hermana como Man of honor, mientras Jason Kelce fue el padrino de Travis. Sandler es amigo de ambos y trabajó con el jugador en la película Happy Gilmore 2, de 2025.

Los atuendos de los novios fueron diseñados por Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture, en colaboración con Swift y Kelce. La cantante llevó zapatos a medida de Christian Louboutin y joyas de Cartier, de acuerdo con su representante.

Foto: AFP.

Secreto nupcial

Swift ha cantado ante decenas de miles de personas y su relación con Kelce se desarrolló entre conciertos, partidos de la NFL y apariciones públicas, pero la pareja reservó su boda para un círculo cerrado lejos de las miradas.

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Swifties llegaron desde distintos puntos y esperaron detrás de las vallas pese a las temperaturas superiores a los 38 grados. Algunos llevaron pulseras de la amistad, carteles y referencias a las canciones de Swift.

Los invitados tuvieron que entregar sus teléfonos al llegar, según una fuente citada por People.

Las camionetas negras ingresaron por carpas instaladas en los accesos para impedir que se observara a sus ocupantes, mientras la policía restringió el paso de peatones y vehículos por las calles aledañas.

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La seguridad había comenzado desde las invitaciones. TMZ reportó que cada una fue enviada de manera electrónica junto con un acuerdo de confidencialidad y llevaba repetido, como marca de agua, el nombre completo de su destinatario.

De acuerdo con ese medio, los acuerdos no establecían multas ni sanciones legales pues el compromiso dependía de la confianza de la pareja y del riesgo de quedar fuera del festejo.

Las invitaciones sólo mencionaban Nueva York y la fecha del 3 de julio, sin revelar que la celebración se realizaría en el Madison Square Garden.

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De momento, se dijo, no estaba previsto convertir la boda en un documental o especial para plataformas.

Entre los asistentes identificados estuvieron Camila Cabello, Karlie Kloss, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Gigi Hadid y Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ellie Goulding, entre otros invitados de la música, el cine y el deporte.

Jardines y promesas

La celebración comenzó la noche anterior con una cena de ensayo para cerca de 100 personas en el Infosys Theatre, dentro del mismo complejo.

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Selena Gomez, Jack Antonoff, Abigail Anderson, Erin Andrews, Greg Olsen y Donna Kelce estuvieron entre los asistentes identificados. Algunos salieron con cajas de terciopelo marcadas con las iniciales de los novios.

Durante los días previos, trabajadores ingresaron césped, cortinas blancas, alfombras, estructuras, equipo de sonido y cajas rotuladas como “Garden Party” y “Mirror Ball”.

Una persona que observó el montaje dijo a People que el espacio tenía pasto, toldos y un escenario, aunque no confirmó las versiones sobre la construcción de un supuesto castillo dentro de la arena.

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La boda había comenzado a tomar forma pública gracias a un permiso municipal obtenido por la agencia AP.

El documento establecía un evento principal a partir de las 17:00 horas del viernes, con autorización para extenderse hasta las 4:00 de la madrugada de hoy.

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